UE, tot mai accesibilă culturilor de organisme modificate genetic

UE este aproape de un acord de autorizare a cultivării organismelor modificate genetic (OMG), care se va încheia totuşi cu posibilitatea fiecărui stat de a interzice cultivarea acestora pe teritoriul său, a anunţat preşedinţia greacă a UE, după o dezbatere publică între miniştrii Mediului, la Bruxelles. ”O mare majoritate a statelor este favorabilă unei deblocări a lucrurilor”, şi-a exprimat satisfacţia Tonio Borg, comisarul Sănătăţii, responsabil de acest dosar. ”Ceea ce propunem nu este o dogmă. Se poate îmbunătăţi”, a subliniat oficialul. ”Un acord politic s-a profilat şi sperăm să ajungem la adoptarea lui spre sfârşitul anului”, a declarat, la rândul său, ministrul elen Yannis Maniatis, a cărui ţară asigură preşedinţia turnantă a UE.

Compromisul în discuţie permite fiecărui stat să interzică cultivarea unui OMG integral sau pe o parte a teritoriului său, din alte motive decât sănătatea şi mediul, precum ordinea publică, amenajarea teritoriului sau lupta împotriva risipei. Ministrul francez Philippe Martin a încercat să se opună acestei soluţii, propunând înscrierea cererilor de culturi OMG care au primit aviz favorabil pe o listă care să dea apoi statelor dreptul de a refuza sau de a autoriza aplicarea lor. Dar ceilalţi miniştri au refuzat să reia totul de la zero, iar Spania a acuzat chiar Parisul de obstrucţionare a lucrărilor. ”Renaţionalizarea autorizaţiilor ne-ar aduce acolo de unde am plecat”, a avertizat Tonio Borg.

Patru ţări se opuneau din motive diverse soluţiei derogatorii: Franţa, Germania, Marea Britanie şi Belgia. Această minoritate a dispărut însă luni, când Marea Britanie s-a raliat compromisului, argumentând că nu există motive pentru a întârzia accesul OMG pe pieţele europene. Germania a anunţat, la rândul ei, că trece de la respingerea absolută la examinarea aprofundată a problemei. Belgia a refuzat categoric compromisul propus de preşedinţia greacă, fără însă a se ralia poziţiei franceze.