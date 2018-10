UEFA a mărit premiile în UEFA Nations League

Comitetul Executiv al UEFA a decis, pe baza situaţiei financiare a forului europen, mărirea premiile pentru formaţiile participante la prima ediţie a competiţiei UEFA Nations League. În Liga C, eşalonul în care joacă şi reprezentativa de fotbal a României, fiecare echipă va primi suma de 1,125 de milioane de euro, cu 50% mai mult decât s-a anunţat iniţial. În plus, fiecare ocupantă a primului loc în cele patru grupe din Liga C va mai primi încă 1,125 de milioane de euro, suma crescând tot cu 50%.

Premiile pentru celelalte serii sunt următoarele - Liga A: 2,25 de milioane de euro (atât pentru câştigătoare, cât şi pentru fiecare participantă); Liga B: 1,5 milioane de euro; Liga D; 750.000 de euro.

Învingătoarea din UEFA Nations League, care va fi stabilită dintre câştigătoarele celor patru grupe din Seria A, va primi în total suma de 10,5 milioane de euro (4,5 milioane de euro din grupă, plus 6 milioane de euro - bonus locul 1). Finalista va încasa suma totală de 9 milioane de euro, locul 3, 8 milioane de euro, iar locul 4, 7 milioane de euro.

FORMATUL UEFA NATIONS LEAGUE

Câștigătoarele grupelor vor promova în seria superioară a ediției următoare, ultimele clasate retrogradând în seria inferioară.

La 2 decembrie 2018 va avea loc tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2020. Cele șase urne valorice vor fi stabilite exclusiv pe baza performanțelor din grupele Ligii Națiunilor. În seria României, câștigătoarele celor patru grupe alături de cele mai bune două ocupante ale locurilor secunde vor fi în a treia urnă valorică pentru tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2020. Celelalte echipe vor fi în urna a patra valorică.

Preliminariile EURO 2020 se vor desfășura în perioada martie - noiembrie 2019. Cel mai bine clasate echipe în cele patru grupe din Liga C a UEFA Nations League, care nu s-au calificat deja la EURO 2020 prin intermediul preliminariilor vor evolua în play-off-ul UEFA Nations League, programat în martie 2020.

Cele patru echipe din play-off vor disputa semifinale într-o singură manșă, pe terenul echipei cu linie de clasament mai bună în grupele UEFA Nations League, iar finalistele se vor duela într-o singură manșă (echipa gazdă va fi trasă la sorți). Câștigătoarea se va califica la EURO 2020.