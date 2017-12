Uite când se opresc ploile la malul Mării Negre!

Starea vremii anunțată de meteorologi pentru următoarele zile nu suferă prea mari modificări, la Constanța. Astfel, marți, 9 mai, sunt anunțate temperaturi maxime cuprinse între 16 și 18 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 8 și 12 grade C. Va ploua și în această zi, fiind anunțate și descărcări electrice. Miercuri, 10 mai, mercurul din termometru va scădea, astfel că maximele nu vor mai trece de 15 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 5 și 9 grade C; va continua să plouă, dar vom vedea și razele soarelui printre nori. Meteorologii au anunțat pentru joi, 11 mai, o îndreptare a vremii. Ploile se vor opri, iar mercurul din termometru va crește; maximele vor fi cuprinse între 15 și 21 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 10 și 12 grade C.