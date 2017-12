Uite ce spun cei care au lucrat la Lidl, Auchan sau Carrefour!

Angajaţii din hipermarketuri pot câştiga un salariu net lunar chiar şi de 6.400 de lei, în funcţie de postul pe care lucrează și rezultatele obținute. La acești bani se adaugă bonurile de masă sau bonusuri de Sărbători, potrivit informaţiilor oferite de angajaţi sau de foşti angajaţi ai Lidl, Auchan sau Carrefour pe portalul undelucram.ro. Site-ul funcționează ca o comunitate online, unde persoanele pot împărtăşi experienţa avută la locul de muncă, evaluează angajatorii şi condiţiile de lucru pe care ei le oferă.

LIDL Spre exemplu, un casier cu experiență de un an la Lidl spune că în 2014 avea un salariu de 900 de lei net, plus tichete de masă. Un alt angajat de postul de lucrător comercial, cu o vechime de 2 ani în muncă, mărturisește că are un salariu de 1.500 de lei net, dar primește și tichete de masă în valoare de aproximativ 189 de lei. Potrivit informaţiilor oferite de angajaţii Lidl, salariul este mai ridicat în cazul celor care au vechime mai mare în companie. Un casier cu experiență de 7 ani în domeniu spune că are un salariu lunar net de 1.900 de lei. ”Greu, ca peste tot în acest domeniu, dar programul, banii... merită”, mărturisește el. ”Ai două zile libere pe săptămână și plata se face pe secunde, minute, după pontajul electronic. Se cer rapiditate, precizie, eficiență maximă. Salarul este mirific în lumea sclavagismului supermarketurilor, adică foarte bun (personal am avut 2.000 lei net) la 6 ani vechime în firmă”, spune un fost angajat al companiei, care a lucrat pe postul de casier. Salarii mult mai mari primesc șefii de magazin. Cu o experiență în domeniu de 3 ani, un șef de magazin Lidl mărturisește că are un salariu de 6.400 de lei, iar de Crăciun a primit tichete de masă în valoare de 150 de lei, un tichet Lidl în valoare de 100 de lei și o cutie cu fursecuri.

AUCHAN La Auchan, angajații sunt mulțumiți că salariile se dau la timp, spun ei, însă se plâng că lucrează în condiții de stres. Un lucrător comercial spune că are un salariu de 750 de lei net, la care se adaugă tichete de masă. ”Câteodată stai și peste program, iar la fiecare 6 luni se întâmplă să fie un eveniment ”minune”, din cauza căruia stai toată noaptea, până dimineața, pentru a face calcule”, se plânge angajatul hipermarketului.

CARREFOUR La Carrefour, un lucrător comercial cu experiență de 3 ani în domeniu primește 720 de lei net lunar pentru program full-time, dar și 21 de tichete de masă. Tot la Carrefour, un șef de echipă cu experiență în domeniu de 8 ani are un salariu lunar de 1.276 de lei net, potrivit datelor disponibile pe portalul undelucram.ro.