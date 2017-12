Uite cum plătești de 2 ori călătoria cu trenul! CFR nu își informează clienții!

Vi s-a întâmplat vreodată să cumpărați bilet dus-întors CFR și să pierdeți trenul de întoarcere? Câți dintre dumneavoastră știți că dacă nu ajungeți în cel mult 60 de minute în gară după ce ați pierdut trenul, ca să anunțați acest lucru, biletul devine nul și trebuie să cumpărați un altul? Nu, nu pierdeți locul, ci pierdeți întregul bilet. Cu alte cuvinte, se plătește de două ori călătoria, dacă depășiți cele 60 de minute. CFR Călători încearcă să își atragă clienții prin fel și fel de oferte; nimic de condamnat, dimpotrivă! De exemplu, ei își îndeamnă călătorii să cumpere bilete de călătorie dus-întors, oferind reduceri din prețul călătoriei. ”Super-ofertă”, ar spune mulți! Însă ce te faci dacă pierzi trenul? Pur și simplu intervine ceva și nu reușești să ajungi în timp util la trenul de întoarcere anunțat și trebuie să te urci în primul care vine în gară spre direcția dorită.

Vă relatăm un incident de zilele trecute, cum un călător care a pierdut un tren a fost pus să plătească biletul de două ori. ”Am întârziat aproape 2 ore. Am avut un incident neprevăzut! Am mers imediat ce am terminat treaba la gară, la casele de bilete, și am anunțat că am pierdut trenul. Nu m-am gândit nicio clipă că am să fiu pus să plătesc biletul din nou. Mă gândeam la o penalitate, la taxa unui nou loc. Stupoare, însă! De la casa de bilete am fost pus din nou la plată! Și uite așa am mers de la Craiova la București nu cu circa 55 de lei, ci cu circa 110 lei!”, a spus, indignat, un călător CFR.

CFR NU ARE NICĂIERI AFIȘAT PUBLIC, LA LOC VIZIBIL, ÎN GARA CRAIOVA, CE PĂȚEȘTI DACĂ PIERZI TRENUL!

Călătorul s-a arătat nemulțumit pentru faptul că CFR Călători nu are nicăieri afișat așa ceva. ”Așa cum CFR a tot trecut pe bilete fel și fel de oferte, de ziua îndrăgostiților, că fumatul e interzis în tren, de fel și fel de oferte, de ce nu își informează călătorii ce pățesc dacă pierd trenul? Nu este firesc?”, a întrebat CFR, călătorul nemulțumit, de altfel pe bună dreptate. Omul, care a recunoscut că este un călător fidel al CFR, nu pierduse niciodată vreun tren, așa că nu avea de unde să știe că, dacă nu ajunge în cel mult 60 de minute, biletul devine nul!

CFR A TOT FOST ȚEPUIT? Până nu demult, călătorii puteau să își ia bilete dus-întors fără să specifice trenul și ziua când se întorc; puteau să aleagă trenul în întoarcere în cel mult 20 de zile. Între timp, însă, regulile s-au schimbat; ei trebuie să specifice cu exactitate trenul (ora și ziua). De ce modificarea? Am aflat de la un angajat CFR de la Casa de bilete - Gara Constanța că unii călători înșelau CFR Călători, folosind de mai multe ori respectivul bilet (nefiind trecute pe bilet ziua de întoarcere și trenul)!

DIN PĂCATE, CFR CĂLĂTORI A UITAT SĂ ȘTEARGĂ DE PE SPATELE BILETELOR OFERTA DE 10% REDUCERE LA BILETUL DUS-ÎNTORS, în două variante: OPEN ȘI OPȚIONAL! OPEN - CÂND NU SE CUNOSC DATA ȘI TRENUL PENTRU CĂLĂTORIA DE ÎNTOARCERE!

CFR Călători trebuie să își pună la punct informarea corectă a călătorilor! Atunci când omul a cerut detalii reprezentantelor de la ghișeele CFR din Gara Craiova, acestea s-au fâstâcit și au căutat minute în șir în cartea Mersul Trenurilor până când au arătat, scris, regulile; din păcate, în acest caz, doar de ele știute, parcă ținute la secret... Călătorii nu sunt obligați să își cumpere Mersul Trenurilor pentru a afla unele reguli ale CFR!