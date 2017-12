Uite cum scapi de facturile uriașe la energie

SE POATE Furnizorii de energie de ultimă instanță, numiți și tradiționali, sunt obligați de arbitrul pieței de profil (ANRE) să-și informeze clienții că pot obține prețuri mai mici dacă încheie un contract în zona liberă a energiei, spune șeful ANRE, Niculae Havrileț. Mai exact, lună de lună, factura trebuie să fie însoțită de o informare privind prețul la care consumatorii pot accesa alte oferte din portofoliu și diferența de preț. Potrivit șefului ANRE, în prezent, „piața pentru serviciul universal, cea de unde furnizorii cumpără energie pentru clienții casnici, în regim reglementat, reprezintă 12% din totalul consumului și, fiind o plasă de siguranță, are un preț mai mare decât cel al pieței libere“ - „Furnizorii de ultimă instanță au două sau trei produse mai ieftine cu 10-20% decât cele vândute consumatorilor care încă sunt captivi“. Important de reținut este că, de la 1 ianuarie 2018, piața va fi complet liberalizată, iar costul final nu va mai fi calculat după formula 10% preț reglementat plus 90% preț la liber. Pe scurt, nimeni nu mai are motiv să rămână în piața de siguranță, dar trebuie să afle asta. De notat că românii își pot schimba furnizorul de energie la fiecare 21 de zile.

INDUSTRIA, CAPTIVĂ? Pe de altă parte, directorul Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), Silvia Vlăsceanu, spune că nicio autoritate a statului nu s-a implicat până acum în găsirea unor soluții pentru consumatorii vulnerabili de energie și gaze, fapt care distorsionează puternic piața - „În țările UE, consumatorii casnici plătesc cu până la 80% mai mult la energie decât cei industriali. În România, este exact invers, deoarece nu au fost identificați nici până acum acei consumatori care au cu adevărat nevoie să fie protejați prin lege“. Totodată, oficialul Romgaz Vasile Cioplan notează că Guvernul a decis să supraimpoziteze profiturile producătorilor și furnizorilor de gaze, ca urmare a procesului de liberalizare, cu toate că nu mai există... calendar de liberalizare.