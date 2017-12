Uleiul de ricin, o minune pentru păr, piele și unghii

Originar din India, uleiul de ricin este un produs folosit în întreaga lume. Pe lângă faptul că boabele de ricin, cele responsabile cu producerea uleiului, pot fi folosite în alimentaţie, uleiul de ricin este un derivat natural care prin proprietăţile sale este utilizat într-o gamă variată de tratamente cosmetice de înfrumuseţare, dar şi pentru prevenirea, combaterea sau corectarea variatelor afecţiuni corporale. Pe lângă proprietăţile antibacteriene, antifungice şi antivirale, uleiul de ricin conţine un număr important de antioxidanți, ce ajută organismul să lupte împotriva radicalilor liberi, fiind, totodată, singura sursă cunoscută de acizi graşi nesaturaţi, din care face parte şi acidul ricinoleic, cu rol în protejarea şi îngrijirea pielii şi a părului.

Toată lumea își dorește un păr sănătos şi strălucitor, o piele catifelată şi unghii rezistente, însă, dintr-un motiv sau altul, lucrurile nu stau aşa cum am vrea, astfel că uleiul de ricin poate ajuta în această privinţă. Substanţele conţinute de acest ulei ajută la îmbunătăţirea calităţii şi la regenerarea părului. Uleiul de ricin poate fi aplicat pur şi simplu pe păr sau în combinaţie cu ulei de măsline, zeamă de lămâie şi gălbenuş de ou. Această mască trebuie ţinută pe păr câteva ore, după care acesta se va spăla în mod normal. Aplicarea acestui amestec de 2-3 ori pe săptămână va ajuta părul să fie sănătos, bogat, strălucitor şi să crească mult mai repede decât în mod obişnuit. Uleiul de ricin este foarte util şi pentru îngrijirea pielii. Cearcănele pot fi foarte uşor eliminate dacă se aplică, înainte de culcare, pe suprafaţa acestora, ulei de ricin, care va acționa pe timpul nopţii. Nu numai că uleiul ajută la îndepărtarea zonelor negre de sub ochi, dar va contribui la estomparea ridurilor şi la catifelarea tenului. Acesta are rol şi în îngrijirea şi hidratarea pielii corpului.

Uleiul de ricin este remediul cel mai indicat și pentru unghiile moi, dacă este aplicat în fiecare seară, timp de o lună, după care se acoperă mâinile cu o pereche de mănuşi de bumbac pe timpul nopţii. În dimineaţa următoare se spală mâinile cu apă caldă şi cu săpun.