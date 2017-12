Uleiuri esenţiale, alternativă la antibiotice

Atunci când antibioticele se dovedesc ineficiente, anumite uleiuri esenţiale luptă cu succes împotriva atacurilor virale. Din luna noiembrie, circa un milion de francezi s-au îmbolnăvit de o gripă deosebit de virulentă. Medicii sunt îngrijoraţi îndeosebi de complicaţiile gripei, infecţiile pulmonare. În acest an, din cele 338 cazuri de internări la reanimare, majoritatea aveau un virus de tip A, cel mai de temut dintre viruşii gripali. Complicaţiile şi decesele, 27 în acest an, afectează mai ales persoanele cu risc de boli pulmonare precum astm sau obezitate, boli cardiace şi diabet.

Virusul gripei se modifică în fiecare an şi îşi schimbă mijloacele de atac, fenomen care îngreunează protecţia prin vaccin. În afara unor cazuri excepţionale de complicaţii, uleiurile esenţiale pot avea un rol pozitiv în strategia de prevenire şi în cazul contaminării. Toate au, în proporţii diferite, proprietăţi antivirale, ceea ce le face deosebit de interesante în cazul virusului gripei, atunci când antibioticele sunt ineficiente, nu acţionează asupra bacteriilor. Uleiurile esenţiale, prin mecanismul lor de acţiune, au, în general, aceeaşi eficienţă în fiecare an, oricare ar fi recompoziţia anuală a virusului. Pierre Franchomme, cercetător şi specialist recunoscut în uleiuri esenţiale de 40 de ani, vorbeşte despre strategia lui împotriva gripei. Prima direcţie de acţiune este întărirea apărării naturale a organismului pentru învingerea gripei, stimulând activitatea acelor ”asasini naturali”, agenţi din limfocite (globule albe). Susţinându-le, se măreşte capacitatea organismului de apărare împotriva intruşilor. Uleiul esenţial în acest domeniu este cel de piper negru. Fără contraindicaţii şi fără a ustura, se recomandă adulţilor să ia câte două picături (nu mai mult) pe o pastilă neutră sau pe o bucată de zahăr, de două ori pe zi, ca mijloc de prevenţie, şi de trei-patru ori în prima fază a gripei. Cercetătorul aminteşte şi eficienţa antivirală a vitaminei C luate în doze mari, recomandând iarna consumul regulat de citrice.

Virusul gripei poate fi neutralizat prin inhalarea de ulei esenţial de coajă de lămâie şi pin. ”Gripa afectează în primul rând căile respiratorii aeriene, aşa că inhalarea de uleiuri esenţiale antivirale rămâne una dintre metodele cele mai simple și mai eficiente”, arată cercetătorul. Cele două uleiuri sunt potrivite şi pentru adulţi, şi pentru copiii de peste doi ani. Femeile însărcinate, în schimb, trebuie să ceară sfatul medicului înainte să recurgă la aromoterapie. Sunt suficiente câteva picături de ulei esenţial de coajă de lămâie şi/sau de pin într-un difuzor sau un inhalator clasic şi inahalarea de două-trei ori pe zi, câte 15 minute. Alături de uleiurile esenţiale, în panoplia antigripală pot fi folosite şi trei-patru căni de ceai de flori de soc pe zi. Socul, cunoscut încă din Antichitate pentru proprietăţile sale medicinale, este recunoscut astăzi pentru virtuţile sale antivirale şi antibacteriene.