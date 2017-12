„Ulezu a fost îngropat de viu şi lui Captalan i-au rupt gâtul!”

Ion Bojin, de 24 ani, din localitatea constănţeană Dumbrăveni, unul dintre foştii locotenenţi ai lui Sergiu Băhăian, bucureşteanul judecat pentru instigare la omor, a continuat să şocheze lumea aflată în sala de judecată cu dezvăluirile referitoare la felul crud în care au fost ucişi patru oameni. Bojin a fost audiat de judecătorii Tribunalului Constanţa în calitate de martor în procesul în care Valentin Şlepac şi Adrian Grigoraş i-au ucis pe Lucian Cernat, Emilian Leonte, Ionel Ulezu şi Petrică Captalan, la comanda lui Băhăian. În vreme ce Cernat a fost aruncat în Canalul Dunăre-Marea Neagră, de pe podul de la Cernavodă, şi Leonte a fost omorât cu toporul şi înecat în propriul sânge, apoi aruncat în Canal, la Basarabi, celelalte două victime, Ulezu şi Captalan, au sfârşit sub o placă de beton. „La puţin timp de la uciderea lui Leonte, Şlepac i-a cooptat pe Ulezu şi pe Captalan şi a înfiinţat mai multe societăţi fantomă pe numele acestora. Şlepac şi Băhăian au continuat afacerile prin intermediul firmelor lui Ulezu şi Captalan, folosindu-se de aceştia când trebuia să ridice bani de la bancă sau de la bancomat. I-am văzut de multe ori pe Ulezu şi Captalan mergând cu Şlepac la bancă şi luând sume mari de bani, care apoi ajungeau la Băhăian. Am fost de câteva ori cu Şlepac la Bucureşti să îi ducem banii lui Băhăian”, a declarat Ion Bojin.

ASTUPAT CU O PLACĂ DE BETON. Despre moartea lui Ulezu, martorul a spus că a văzut totul cu propriii ochi şi s-a îngrozit. „Şlepac şi Grigoraş au venit acasă la mine, la Dumbrăveni, însoţiţi de Ulezu, care era beat criţă, şi m-au luat pentru a merge în localitatea constănţeană Măgura. Acolo, Şlepac le cumpărase fraţilor Piciog o casă şi, cu o zi înainte de crimă, săpase împreună cu Grigoraş o groapă în curte, unde spuneau că urmează să le instaleze o antenă parabolică. Când am ajuns la Măgura, Şlepac a pisat nişte pastile şi le-a pus într-o sticlă de vin, pe care i-a dat-o lui Ulezu să o bea. După un timp, Şlepac şi Grigoraş l-au dat jos din maşină, iar Şlepac mi-a spus să aduc un cuţit. Am refuzat pentru că îmi era frică, iar Şlepac mi-a zis să nu cumva să fug. Aşa că am stat pe loc şi am privit. Am văzut cum cei doi l-au luat pe Ulezu de mâini şi l-au aruncat în groapa săpată în curtea casei fraţilor Piciog. Apoi au aruncat pământ şi pietre peste Ulezu, care se sufoca şi încerca să iasă la suprafaţă. Mi-am dat seama că era viu pentru că pământul de pe el se mişca. La sfârşit, Şlepac şi Grigoraş au turnat o placă de ciment deasupra gropii. La întoarcere, Şlepac m-a ameninţat că îmi taie gâtul dacă spun cuiva ce am văzut!”, a spus Bojin.

AMEŢIT CU DIAZEPAM. Bojin a mai declarat că moartea lui Petrică Captalan a fost fulgerătoare. Ion Bojin nu a fost martor al crimei, însă susţine că Şlepac i-a povestit cu lux de amănunte cum l-a lichidat pe Captalan. „Şlepac mi-a spus că i-a dat să bea suc în care pisase mai multe pastile de Diazepam care l-au ameţit. Nu ştiu unde se duceau cu maşina dar, la un moment dat, Captalan a cerut să oprească autoturismul pentru a-şi satisface nevoile fiziologice. Şlepac l-a lovit cu o bâtă în cap, iar Grigoraş i-a rupt gâtul, după care l-au băgat în portbagaj, cu o pungă de celofan pe cap. Ştiu că l-au aruncat tot în groapa din curtea casei fraţilor Piciog, au pus pământ şi pietre pe el şi l-au acoperit cu o placă de ciment. După ce l-a îngropat pe Captalan, Şlepac m-a tot sunat în perioada următoare şi mi-a cerut să mă duc la Măgura să verific dacă nu cumva s-a surpat placa de beton”, a continuat Ion Bojin.

AMENINŢAT CU ARMA. „Şlepac mi-a zis că i-a omorât pe toţi la comanda lui Băhăian. Îmi tot zicea că l-a înnebunit Băhăian, că nu mai ştie ce să facă De altfel, după ce a fost omorât Cernat, Băhăian mi-a spus să am grijă cum mă comport, să nu cumva „să fac bâldâbâc”, la fel ca „acela”, referindu-se la Cernat. Şlepac mi-a comunicat, la un moment dat, că Băhăian i-a dat ordin să mă omoare şi pe mine. Nu a făcut-o şi eu am rămas în anturajul lor de frica lui Şlepac, care m-a bătut de multe ori, m-a ameninţat cu moartea şi chiar a scos pistolul la mine”, a adăugat martorul. El a susţinut că a fost prezent la numeroase discuţii dintre Şlepac şi Băhăian pentru că era mereu chemat să prepare cafeaua, să le ducă mâncare şi cei doi nu se fereau de el. „I-am auzit făcând glume despre modul în care a fost omorât Cernat şi Băhăian îi spunea lui Şlepac „ce nebun eşti!”. Cei doi se înţelegeau bine, făceau afaceri, însă Băhăian este cel care îl conducea pe Şlepac”, a mai declarat Bojin. După descoperirea cadavrului lui Emilian Leonte, Şlepac a intrat în panică şi l-a sunat disperat pe Băhăian. „În prezenţa mea , a lui Grigoraş şi a lui Oprea, Şlepac a vorbit cu Băhăian pe speakerul telefonului. „Ce mă fac că a ieşit cadavrul la suprafaţă?”, a întrebat Şlepac şi i-a cerut bani ca să plătească pe cineva să nu ajungă la puşcărie, iar Băhăian i-a spus să stea fără grijă pentru că are pe cineva mare la Constanţa şi o să îl ajute”, şi-a încheiat Ion Bojin declaraţia dată în faţa judecătorilor.