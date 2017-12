Ultima deplasare a turului pentru Săgeata

După ce a ratat săptămâna trecută şansa de a trece pe primul loc în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari are din nou ocazia să-şi întărească poziţia în lupta pentru promovare, în cazul unui succes în fieful codaşei Dunărea Galaţi, în partida programată sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 14-a. Năvodărenii sunt cotaţi cu prima şansa, în ciuda numeroaselor absenţe, Florin Popa, Liviu Rusu şi Florin Bold fiind în continuare accidentaţi.

„Ca să ne menţinem în plutonul care se luptă pentru promovare trebuie să câştigăm. Nu avem altă variantă. În cazul unui succes, avem asigurat un loc pe podium la finalul turului, dacă nu cumva chiar o clasare pe locurile promovabile. Depinde doar de noi, pentru că rezultatele indirecte ne-au ajutat în acest sezon, însă au fost momente când nu ne-am ajutat noi. Am pierdut două puncte cu Unirea Slobozia, după ce am condus cu 4-1, iar etapa trecută, la pauză aveam două goluri avans şi eram pe primul loc, dar am fost egalaţi în ultimul minut de joc. Este ultima deplasare din tur şi sper să încheiem cu bine seria meciurilor pe teren străin, pentru că am merita să fim în fruntea clasamentului, mai ales că am obţinut rezultate bune în jocurile directe cu principalele contracandidate, singura excepţie fiind înfrângerea cu Sportul Studenţesc”, a spus antrenorul secund şi totodată atacantul-golgeter al năvodărenilor, Dorel Zaharia.

Săgeata ar putea evolua în următoarea formulă: Viciu - Goşa, Sg. Bar, Muşuroaia, Cheţan - B. Oprea, Vezan, V. Apostol, Diaby - M. Jianu, D. Zaharia.