Ultima etapă a sezonului regulat în Liga 1

Etapa a 26-a din Liga 1 la fotbal, ultima a sezonului regulat, are în prim-plan confruntările de sâmbătă seară, ASA Tg. Mureș - FC Botoșani și FC Steaua București - CSMS Iași, în care ASA și CSMS se bat, la distanță, pentru locul 6, ultimul care asigură calificarea în play-off. Dacă va învinge la Pitești pe FC Steaua, CSMS Iași nu va depinde de rezultatul întâlnirii de la Tg. Mureș. Dacă ASA și CSMS vor fi la egalitate de puncte, atunci formația mureșeană va merge în play-off datorită rezultatelor directe favorabile.

Important pentru stabilirea programului din play-off va fi și meciul de la Ovidiu, dintre FC Viitorul și Pandurii, dar și partida de la Chiajna, dintre Concordia și FC Voluntari, contează pentru lupta din play-out.

Programul etapei a 26-a din Liga 1 - vineri, 26 februarie: ACS Poli Timișoara - Petrolul Ploiești (ora 20.30); sâmbătă, 27 februarie: CS U. Craiova - CFR Cluj (ora 14.00), ASA Tg Mureș - FC Botoșani (ora 20.30), FC Steaua București - CSMS Iași (ora 20.30); duminică, 28 februarie: Concordia Chiajna - FC Voluntari (ora 18.00), Astra Giurgiu - FC Dinamo București (ora 20.30); luni, 29 februarie: FC Viitorul - Pandurii Tg. Jiu (ora 20.30). Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. Astra 50p (golaveraj: 41-28), 2. Dinamo 47p (35-23), 3. FC VIITORUL 46p (48-27), 4. Pandurii 44p (32-25), 5. FC Steaua 43p (34-24), 6. Iaşi 36p (21-24), 7. ASA 35p (26-21), 8. Craiova 31p (26-26), 9. Botoşani 26p (30-34), 10. CFR* 24p (30-25), 11. Poli 22p (23-35), 12. Voluntari 21p (26-41), 13. Concordia 17p (21-44), 14. Petrolul** 8p (17-33). * - CFR este penalizată cu zece puncte; * - Petrolul este penalizată cu şase puncte.