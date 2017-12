Ultima etapă în Campionatul Judeţean de Fotbal

Duminică va avea loc ultima etapă şi în Seriile Est şi Nord ale Campionatului Judeţean de Fotbal, după ce Seria Sud a pus punct duminica trecută. Singurele partide care, practic, mai pot influenţa promovarea vor avea loc în Seria Est: AS Independenţa - Luceafărul Amzacea (63p), Fulgerul Chirnogeni - Voinţa Valu lui Traian (62p) şi Avîntul Comana (61p) - Unirea Topraisar. Formaţiile din Amzacea, Valu lui Traian şi Comana îşi vor disputa primele două poziţii în clasament, care asigură promovarea directă, respectiv calificarea la baraj. Iată programul jocurilor, care vor începe la ora 12.00, cu excepţia celor de la Constanţa, Tîrguşor şi Dunărea - SERIA EST: CSM II Medgidia Valea Dacilor - Sparta II Techirghiol (Stadion “Municipal”); Viitorul Mereni - Recolta Negru Vodă (se joacă la Osmancea); AS Independenţa - Luceafărul Amzacea; Viitorul Cerchezu - AS Ciocîrlia; AS Bărăganu - Viitorul II Cobadin (se joacă la Lanurile); Avîntul Comana - Unirea Topraisar; Fulgerul Chirnogeni - Voinţa Valu lui Traian; CFR Constanţa - Aurora II 23 August (ora 18.00). SERIA NORD: Steaua Dorobanţu - Voinţa Siminoc; Pescarul Ghindăreşti - Ştef Serv Seimeni; Viitorul Tîrguşor - Viitorul Fîntînele (se joacă sîmbătă, de la ora 18.00); Dunaris Topalu - Sportul Tortomanu; Gloria Seimeni - Sport Club Horia (se joacă la Dunărea, de la ora 11.00); CSS Medgidia - Ulmetum Pantelimon (Stadion “Cimentul”); Pescăruşul Gîrliciu - Dunărea Ciobanu; Viitorul Vulturu - Dacia Mircea Vodă.