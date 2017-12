Ultima medalie pentru maestrul Silvian Miron

Cei mai mari maeştri în arta culinară şi-au dat întâlnire la Luxemburg, pentru a se întrece în cadrul uneia dintre cele mai importante competiţii gastronomice internaţionale. La ediţia din acest an a Campionatului Mondial de Gastronomie, al doilea din lume ca importanţă, după Olimpiada de Gastronomie, s-au întrecut 57 de concurenţi din întreaga lume. Printre aceştia s-a numărat şi maestrul cofetar Silvian Miron, din Constanţa. „Dacă la Olimpiada Gastronomică din 2004 am realizat, din ciocolată, bustul Regelui Carol, la Luxemburg am realizat bustul Reginei Maria şi al lui Vlad Ţepeş”, a declarat Silvian Miron. Pe 23 noiembrie, în cadrul competiţiei internaţionale, maestrul bucătar a prezentat lucrarea ce conţinea bustul lui Vlad Ţepeş (sculptură în ciocolată), Castelul Bran, vedere dinspre Râşnov (pictură cu cacao pe placă din zahăr) şi şase pirogravuri pe plăci din zahăr cu portretul domnitorului român în diferite perioade. A doua lucrare a fost prezentată pe 24 noiembrie şi a cuprins bustul Reginei Maria (sculptură şi modelaj în ciocolată albă), Castelul Bran, vedere dinspre Moieciu (pictură cu cacao pe placă din zahăr) şi Capela din Bran – Inima Reginei Maria (pirogravură pe placă din zahăr). Cele două lucrări au fost premiate, fiecare, cu medalie de argint de juriul Campionatului Mondial de Gastronomie. „Aceasta este ultima competiţie la care voi participa în calitate de concurent, pe viitor urmând să particip doar în calitate de antrenor. Mă retrag din competiţii pentru că trebuie să fac loc generaţiilor următoare de cofetari”, a declarat Silvian Miron. El a precizat că, pentru a ajuta generaţia tânără, a fost lansată în România Asociaţia Cofetarilor, Patiserilor, Ciocolatierilor şi a Gelatierilor, al cărei scop este lansarea tinerilor pe plan naţional şi, apoi, pe plan internaţional. „Este trist că un maestru în arta culinară român trebuie să participe la competiţii internaţionale pentru a se lansa şi nu poate face acest lucru în ţară”, a precizat Silvian Miron.