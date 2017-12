Ultima operă a lui Puccini, ovaționată la Constanța

Penultimul weekend din cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, ediția a 41-a. Sala Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, plină. Melomanii au venit să vadă ultima operă a lui Giacomo Puccini, terminată de discipolul său Franco Alfano - „Turandot”, sub conducerea maestrului Gheorghe Stanciu. Judecând după aplauzele și ovațiile de la final, așteptările nu le-au fost înșelate. Ei au întâlnit, duminică seară, o prințesă Turandot puternică, hotărâtă și expresivă, în interpretarea sopranei Madeleine Pascu din București, ale cărei trăiri intense, sugerate de partitură, au găsit corespondent în exprimarea nonverbală. În rolul prințului Calaf, publicul meloman l-a ascultat și aplaudat pe tenorul Alexandru Badea din Viena.

A impresionat prin delicatețe și sensibilitate soprana Laura Eftimie, care a debutat în rolul Liu, interpretând cu multă sensibilitate ariile emoționante. Publicul a închis ochii și a văzut-o cu ochii sufletului pe regretata soprană Roxana Bageac, cea care în urmă cu doi ani, la ediția 2013 a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, debuta în acest rol. La fel ca și delicata și devotata Liu, Roxana a pășit într-o altă lume. Va rămâne însă în sufletele spectatorilor și colegilor de scenă, care nu o vor uita și se gândesc permanent la ea, așa cum s-a gândit și Laura Eftimie, duminică seară.

„AM CÂNTAT ÎN MEMORIA ROXANEI” „A fost un rol greu, dar care mi-a adus multă bucurie, foarte multă satisfacție profesională. Până acum nu prea am avut astfel de roluri lirico-dramatice. Am fost ajutată de oamenii dragi care mi-au fost alături încă din studenție și aș aminti familia Ioan și Nicoleta Ardelean. Am pregătit acest rol cu profesoara mea, renumita soprană Nicoleta Ardelean, și maestrul Gheorghe Stanciu, dar și cu ajutorul doamnei Silvia Țigmeanu, maestra noastră corepetitoare, fără ajutorul căreia nu aș fi ajuns aici. Dânsa m-a ghidat încă din copilărie. Și îi mulțumesc și tinerei pianiste Andrada Ștefan. A fost foarte emoționant să fiu Liu în această seară (n.r. - duminică) deoarece acesta era unul dintre rolurile preferate ale dragei noastre colege Roxana Bageac, care-l interpreta atât de frumos și cu multă sensibilitate. Am cântat în memoria ei. Simt că a fost alături de mine”, a spus Laura Eftimie. „Turandot este o operă grandioasă și una dintre cele mai reușite din istoria muzicii, o adevărată bijuterie. Pentru Liu scriitura cere o voce caldă, sensibilă, iar pianissimile dolce, suave și emoționante, care apar pe parcursul desfășurării muzicale, au fost o piatră de încercare pentru mine. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără ajutorul profesioniștilor care m-au îndrumat. Le mulțumesc tuturor, familiei mele și, în mod special, mamei mele, fără de care nu aș fi putut face absolut nimic deoarece ea are grijă de băiețelul meu, în vârstă de 1 an și două luni. Îl crește de la trei luni pentru ca eu să pot studia și învăța”, a completat soprana.

Remarcabil a fost și baritonul Marius Eftimie, în rolul Ping, care a format un trio savuros alături de tenorii Doru Iftene (Pang) și Anton Zidaru din București (Pong). Bătrânul Timur a fost interpretat de basul Constantin Acsinte, iar tatăl prințesei Turandot, împăratul Altoum, a fost interpretat de tenorul bucureștean Florin Diaconescu. Din distribuție au mai făcut parte: Laurențiu Severin - un mandarin și Bogdan Ocheșel - principele de Persia.

„M-AM ÎNDRĂGOSTIT DE ORAȘ. E PRIMA DATĂ CÂND VIN ÎN CONSTANȚA ÎN EXTRASEZON” Pentru tenorul Alexandru Badea, bucuria de a se afla pe scena tomitană a fost dublată de cea de a cunoaște orașul despre care a mărturisit că... s-a îndrăgostit. „A fost minunat și extrem de impresionant să fiu Calaf, la Constanța, alături de colegii mei, alături de Florin Diaconescu, pe care l-am sărbătorit la împlinirea a 50 de ani de activitate scenică - o performanță demnă de Guinness Book. Acesta este și motivul pentru care am venit la Constanța, pentru concertul de gală, de vineri (n.r. - dedicat tenorului Vasile Moldoveanu), și spectacolul din această seară (n.r. - duminică). M-am îndrăgostit de oraș. E prima dată când vin în Constanța în extrasezon, prima dată când am ocazia să descopăr orașul fără turiști, să cunosc constănțenii de care m-am îndrăgostit iremediabil. Abia aștept să vin aici. Ultima oară când am fost în Constanța a fost acum 20 de ani. Până acum nu am mai avut ocazia să cunosc constănțenii cu adevărat, așa cum am făcut-o acum, să descopăr minunatele locuri de întâlnire ale constănțenilor din oraș. E extraordinar acest melanj fantastic de români, turci, tătari. Este un exemplu pentru multe părți din Europa, să se vadă cum se poate trăi în armonie, fiecare cu religia lui, cu convingerile lui. E minunat. Sunt foarte atașat de locurile acestea. Soția mea e din Brăila”, a spus tenorul Alexandru Badea.

