ULTIMĂ ORĂ! Mesaj tranșant al ministrului Sănătății!

11:00:49 / 04 Decembrie 2017

da da mai taiele dale dku

DEMISIA DOMNULE MIN II CEA MAI INDICATA IN CAZUL DVS.ASTA VA SPUN URMARINDUVA VASNICA ACTIVITATE DE LA CONDUCEREA MINISTERULUI.OAMENI MOR DESIGUR DAR NE IMPLICAREA DVS IN PUNEREA LA DISPOZITIE A MED ESENTIALE II CRIINCENA.INCERCATI SA FACETI CEA CE VA PRICEPETI V-ATI DOVEDIT NEPUTINTA SI GATA AJUNGE.TRE OARE SA MAI MOARA NISTE OAMENI.NU VREAU SA ADUC IN DISCUTIE MEDICAMENTELE PT CEI DIN PROGRAMELE NAT.SIGUR NU VETI DA BINE IN RASPUNSURILE EVAZIVE PE CARE CU SIGURANTA LE VE-TI DA.INCERCATI DEMISIA SI ACTIVATI IN PRIVAT POATE SI SALARIUL DE ACOLO SA VA PLACA NU DOAR CEL DE LA BUGET.NE-ATI UMPLUT DE BINE.URMATI CEREREA DNL-UI VOICULESCU DEMIIIISIA DNL-E DARAGA.