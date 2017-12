Ultima probă pentru finaliştii emisiunii „Mamaia caută o vedetă”

„Mamaia caută o vedetă”, emisiunea-concurs difuzată în fiecare duminică seară, de la ora 20.30, de Neptun TV, a ajuns aproape de punctul culminant, o singură probă mai despărţindu-i pe cei cinci finalişti de Gala Laureaţilor. Loredana Ciubotaru, Adriana Bungiu, Georgiana Rusu, Alexandra Stan şi Nicolae Morărescu vor profita de ultima şansă pe care le-o oferă acest concurs, pentru a convinge juriul că merită să reprezinte Dobrogea îa Festivalul Naţional de Muzică Uşoară de la Mamaia, de anul acesta.

Loredana Ciubotaru are 18 ani şi s-a născut la Tulcea. Tînăra cîntă de la vîrsta de opt ani, în clasa a IV-a fiind remarcată de învăţătoare, în timpul unei serbări. De-a lungul timpului, Loredana a colaborat cu artişti consacraţi din România, precum Ionuţ Dolănescu şi Maria Ciobanu, alături de care a cîntat în Cipru, dar şi cu trupa „Alb Negru”. Adriana Bungiu are 22 de ani şi s-a născut la Mangalia. Este studentă în anul al III-lea, la Facultatea de Arte, secţia Artele spectacolului de teatru - Universitatea „Ovidius”. Prezenţa Adrianei la această emisiune a fost o surpriză pusă la cale de profesoara ei de actorie, care a anunţat-o, pe ultima sută de metri, că urmează să participe la acest concurs. Georgiana Rusu s-a născut la Constanţa, în urmă cu 18 ani. Tînăra are o voce deosebită, care îi permite să abordeze diferite stiluri muzicale, astfel că, la preselecţia emisiunii „Mamaia caută o vedetă”, a fost singura concurentă care a interpretat muzică de cabaret. Tot constănţean este şi Nicolae Morărescu, alias Domenico, în vîrstă de 24 de ani. Tînărul este interpret, dansator, actor, moderator de televiziune şi de radio. Iubeşte marea şi teatrul, însă muzica rămîne marea sa pasiune. Alexandra Stan s-a născut, de asemenea, la Constanţa, în urmă cu 19 ani. Aceasta a început să cînte încă de la vîrsta de doi ani şi tot din perioada copilăriei s-a ales şi cu porecla de… Ariel, deoarece se uita foarte mult la desenele animate „Mica Sirenă”.

Cei cinci tineri interpreţi se străduiesc enorm în această săptămînă decisivă, iar profesorii lor (Călin Hanţiu - coregrafie, Traian Broască şi Mihai Trăistariu - canto), dar şi juriul (Corina Chiriac, Viorel Gavrilă şi Mădălin Voicu - preşedinte) le dau sfaturi preţioase, pentru a progresa şi a se forma ca artişti. „Tinerii ar trebui să facă ceea ce visează, să încerce să realizeze ceea ce îşi doresc. Şi noi, artiştii cu experienţă, avem emoţii cînd urcăm pe scenă, dar am învăţat să le facem constructive. Nici eu, la 18 ani, nu eram pregătită, datoria lor este să înveţe cît mai repede să cînte, să se mişte”, a precizat Corina Chiriac.

Emisiunea „Mamaia caută o vedetă” aduce în atenţia telespectatorilor competiţia unor tineri talentaţi, din rîndul cărora unul singur va ajunge pe scena Festivalului de la Mamaia. Iniţiatoarea acestui proiect este Televiziunea Neptun, partener fiind Consiliul Judeţean Constanţa, prin Direcţia de Cultură.