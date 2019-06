Ultima rundă din Seria Nord a Ligii a VI-a

Programul partidelor de duminică, 9 iunie, din Liga a VI-a constănţeană de fotbal -

SERIA NORD, etapa a 22-a, ora 11.00: Pescarul Ghindăreşti - Victoria Mihai Viteazu

Gloria Seimeni - Flacăra Crucea (se joacă la Pantelimon)

Viitorul Cuza Vodă - Dunărea Ciobanu

ora 11.00: Ulmetum Pantelimon - Dacia Mircea Vodă

Steaua Speranţei Siliştea - Emaus Cernavodă (se joacă la Cernavodă)

Pescăruşul Gârliciu - Înfrăţirea Cogealac

Clasament: 1. Flacăra Crucea 53p (golaveraj: 83-29), 2. Viitorul Cuza Vodă 48p (73-37), 3. Dacia Mircea Vodă 43p (74-45), 4. Victoria Mihai Viteazu 38p (67-39), 5. Dunărea Ciobanu 38p (67-50), 6. Gloria Seimeni 30p (52-61), 7. Pescarul Ghindăreşti 28p (51-47), 8. Ulmetum Pantelimon 23p, 20 de jocuri (46-61), 9. Pescăruşul Gârliciu 19p (47-75), 10. Steaua Speranţei Siliştea 17p, 20j (53-81), 11. Înfrăţirea Cogealac 15p (48-89), 12. Emaus Cernavodă 13p (35-82).

SERIA SUD, etapa a 25-a, ora 11.00: Trophaeum Adamclisi - Old Boys Cobadin

Voinţa Cochirleni - Flacăra Viişoara

AS Viişoara - AS Independenţa (se joacă la Cobadin)

Dunărea Ostrov - ITC

ora 13.30: Viitorul Cobadin - AS Bărăganu

ora 11.00: Fulgerul Chirnogeni - AS Lumina

CS Negru Vodă va sta în această etapă.

Clasament: 1. Viitorul Cobadin 60p (golaveraj: 84-20), 2. ITC 49p (88-36), 3. AS Lumina 44p (105-49), 4. Fulgerul Chirnogeni 42p (85-39), 5. AS Viişoara 40p (45-33), 6. Voinţa Cochirleni 39p (81-54), 7. CS Negru Vodă 37p (53-31), 8. AS Independenţa 26p (48-77), 9. Old Boys Cobadin 23p (35-54), 10. Trophaeum Adamclisi 20p (37-55), 11. Dunărea Ostrov 14p (35-90), 12. AS Bărăganu 11p (41-83), 13. Flacăra Viişoara 6p (24-140).