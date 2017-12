Ultima şansă pentru Anglia

La Port Elizabeth, o fostă colonie britanică, denumit astfel în 1820, după soţia primului guvernator al acestei zone, naţionala Angliei încearcă să-şi regăsească gloria la acest turneu final. Pentru acest lucru are neapărată nevoie de victorie în faţa mai modestei reprezentative a Sloveniei, dar care a obţinut până acum dublul punctelor reuşite de Anglia. Şi dacă ar fi să cântărim şansele Angliei după ce a arătat echipa lui Capello în primele două jocuri, atunci şansele de calificare par chiar mai mici decât ale slovenilor. Experimentatul tehnician îşi joacă cu această ocazie şi postul de selecţioner, urmând să fie demis în cazul ratării unei eliminări în această fază, astfel că speră şi într-o răbufnire de orgoliu a elevilor săi. Nu în ultimul rând, Capello a anunţat că va face şi câteva modificări în echipa de start, însă singura pe care a precizat-o este cea a lui Matthew Upson, fundaşul lui West Ham United urmând să evolueze în locul suspendatului Carragher. Este de aşteptat însă ca unele modificări să apară şi în privinţa mijlocaşilor şi a celui de-al doilea atacant de lângă Rooney, mai ales că marile probleme ale Angliei nu au fost, neapărat, în defensivă, ci la construcţie şi atac. În schimb, slovenii speră să profite de şansa pe care o au, ei putându-se califica şi în cazul unui rezultat de egalitate. „Când ne-am calificat la Cupa Mondială toţi eram bucuroşi doar pentru acest lucru. Acum am venit aici, am jucat bine două meciuri şi avem o şansă bună de calificare. Ştim cu toţii că Anglia are o echipă foarte bună, un obiectiv pe măsură, însă pe noi mai puţin ne interesează aceste lucruri. Ne gândim doar la jocul nostru“, a declarat Robert Koren, autorul golului cu care Slovenia a câştigat primul meci la un turneu final al CM, 1-0 cu Algeria. Pentru acest meci, selecţionerul Matjaz Kek nu îi va putea folosi pe Suler şi Pecnik, ambii accidentaţi, ultimul părăsind cantonamentul pentru a urma un tratament în Slovenia.

Formaţiile probabile - Slovenia (antrenor Matjaz Kek): S. Handanovic - Brecko, Cesar, Mavric, Jokic - Koren, Birsa, Kirm, Radosavljevic - Novakovic, Dedic; Anglia (antrenor Fabio Capello): James - Johnson, Upson, Terry, A. Cole - Lennon, Barry, Lampard, Gerrard - Defoe, Rooney. Arbitrează: Wolfgang Stark (Germania).