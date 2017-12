Ultima şansă pentru Norvegia

Echipă care conta în lupta pentru calificarea la turneele finale europene sau mondiale (vezi şi campania pentru EURO 2004 cînd ne-a lăsat acasă!), Norvegia este acum ciuca bătăilor în Grupa a 9-a a preliminariilor World Cup 2010, cu trei egaluri şi două înfrîngeri în cinci partide jucate! Paradoxal, deşi ocupă ultimul loc în grupă cu aceste rezultate, Norvegia are şanse reale de a prinde poziţia secundă în grupă (Olanda şi-a asigurat matematic primul loc). Trebuie doar să cîştige cele trei meciuri rămase - cu Scoţia, Islanda şi Macedonia - şi va obţine poziţia secundă indiferent de restul rezultatelor grupei! Pe de altă parte Scoţia - cu o victorie - ar face pasul decisiv spre poziţia secundă, scoţînd definitiv din cursă Norvegia! Un egal ar lăsa şanse la poziţia secundă şi Macedoniei, dar ar... condamna la eliminare echipa care termină pe locul al doilea - se ştie că una din echipele de pe poziţia secundă din cele nouă grupe nu va prinde barajul pentru World Cup, cea cu cele mai modeste (adică egaluri!) rezultate în grupă. Alte trei partide programate astăzi au favorite certe - Franţa, Germania şi Slovenia. În sfîrşit, Croaţia joacă un meci dificil în Belarus, unde are neapărată nevoie de victorie, pentru a nu pierde “trena” Ucrainei, care are un program mai avantajos pe final de preliminarii.

Programul partidelor de astăzi, din preliminariile World Cup 2010 - ora 19.00: Insulele Feroe - Franţa (Gr.7); Azerbaidjan - Germania (Gr.4); ora 20.00: Norvegia - Scoţia (Gr.9); ora 21.15: Belarus - Croaţia (Gr.6); ora 21.45: Slovenia - San Marino (Gr.3).

Tot azi sînt programate şi foarte multe partide amicale - 24 - în care joacă echipe europene, capul de afiş fiind meciul Olanda - Anglia, între două din cele trei echipe cu punctaj maxim în preliminariile World Cup. Programul partidelor amicale de astăzi în care sînt angrenate echipe europene: Armenia - Moldova; Rusia - Argentina; Cehia - Belgia; Africa de Sud - Serbia; Estonia - Brazilia; Bulgaria - Letonia; Albania - Cipru; Ungaria - România; Luxemburg - Lituania; Malta - Georgia; Suedia - Finlanda; Ucraina - Turcia; Danemarca - Chile; Austria - Camerun; Irlanda - Australia; Liechtenstein - Portugalia; Muntenegru - Ţara Galilor; Polonia - Grecia; Bosnia-Herţegovina - Iran; Olanda - Anglia; Irlanda de Nord - Israel; Elveţia - Italia; Islanda - Slovacia; Macedonia - Spania.