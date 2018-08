Ultima săptămână de “Filme în aer liber”, apreciată de sute de constănţeni şi turişti

Seri pline la unele dintre cele mai premiate filme ale tuturor timpurilor – primele trei săptămâni de Filme în aer liber au adus titluri ca “Grease”, “Volver”, “Edward Scissorhands”, “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, “Little Miss Sunshine” și “Sleepy Hollow”. Publicul constănțean are parte, în ultima săptămână a proiectului, de patru zile pline de superfilme, cu intrarea liberă în limita locurilor disponibile. Programul ultimei săptămâni a cuprins “Vrăjitoarele din Eastwick” (r. George Miler, cu 2 nominalizări la premiile Oscar și câștigător al premiului BAFTA pentru efecte special; pe 16 august) şi „Bonnie și Clyde” (r. Arthur Penn, cu 10 nominalizări și un premiu Oscar și 7 nominalizări la Globurile de Aur’ pe 17 august), bazat pe fapte reale.

18 august îl are ca invitat special pe “Taxi Driver” (r. Martin Scorsese, câștigător al Palme d'Or la Festivalul de la Cannes în 1976, nominalizat la premiile Oscar pentru Cel mai bun film, Premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă în rol secundar – Jodie Foster) - studiul unui personaj alarmant de plauzibil, Travis Bickle, veteran al războiului din Vietnam, care suferă de insomnie și își petrece nopțile la volanul unui taxi, străbătând străzile New York-ului. Ceea ce vedem din oraș ni se arată prin parbrizul taxiului lui. Filmul este imaginea febrilă, paranoidă, a pericolelor vieții contemporane. Scorsese creionează un New York cu imagini dezolante, de neuitat: canalizări aburinde, străzi inundate de ploaie, lumini izbitoare de neon care, împreună, reprezintă o adevărată viziune a infernului pe pământ. Înainte de film, între 20:30 – 21:00, publicul se poate bucura de un spectacol fascinant de acrobație cu focul, susținut de trupa Crispus. Colectivul s-a format în 2003, la Sibiu, la iniţiativa unor tineri care au nişte preocupări mai puţin obişnuite - se joacă cu focul, iar această joacă au transformat-o în nişte spectacole speciale, în care combină pirotehnia cu acrobaţiile şi creează efecte vizuale unice.

19 august – Regele Leu (r. Rob Minkoff, Roger Allers, câștigător al premiului Oscar pentru Cea mai bună coloană sonoră și al Globului de Aur pentru cel mai bun film de comedie/musical și pentru cel mai bun cântec original), film a cărui acțiune se petrece în locul fictiv Pride Lands din Africa, unde un leu este conducătorul tuturor animalelor ca rege. La începutul filmului, Rafiki, un mandril shaman, îi prezintă pe Simba, noul pui născut al regelui Mufasa și al reginei Sarabi, unei adunări a animalelor la Pride Rock, un fel de castel al regatului. Între timp, fratele mai tânăr al lui Mufasa, Scar, realizează ca nu mai este moștenitorul tronului și pune la cale să îi ucidă pe Simba și pe Mufasa. Pe parcursul filmului, Scar își va îndeplini visul pe jumătate și va fi și un pericol pentru Simba. Puiul de leu va crește în sălbăticie, departe de familie, și va da peste două animăluțe care pe parcurs îi vor deveni prieteni. El va trece prin multe aventuri înainte să ajungă acasă, iar când o va face, va avea parte de o mare surpriză.

Tot în ultima seară de “Filme în aer liber”, între 20:00 - 21:00, înainte de film, cei mici sunt așteptați din nou la un atelier de reciclare creativă, unde vor învăța să construiască un avion din bețișoare de lemn sau o floare din șervețele, alături de Kitisimo. Kitisimo este un brand fresh, chic și prietenos, destinat mamelor și copiilor, pentru a avea parte de activități creative și recreative în gașcă.