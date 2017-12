Avocatul președintelui CJC, Nicușor Constantinescu, are un nou document care îi susține cauza în lupta pentru ridicarea măsurilor ce îi restricționează libertatea. Acest document a fost remis după ce DNA a lansat demersul prin care cere arestarea preventivă a lui Constantinescu pe motiv că nu a dat cu subsemnatul în cadrul procedurilor de control juciciar, pentru că și-a prelungit șederea în SUA în scopul de a se trata de cancerul la prostată în formă agresivă de care suferă. Amintim că, în ciuda primelor două scrisori medicale depuse la dosar, care redau în detaliu starea precară de sănătate a președintelui CJC, Tribunalul București a acceptat, săptămâna trecută, cererea DNA privind declanșarea procedurilor privind arestarea preventivă a lui Constantinescu. Aceasta a fost însă o decizie în primă instanță, sentința finală urmând a fi dată de Curtea de Apel București. "În plus, față de scrisoarea din data de 18.06.2014 în care am subliniat că orice întrerupere a tratamentului pacientului Nicușor Constantinescu ar putea conduce la anularea tuturor etapelor pe care le-am parcurs până acum pentru a-i salva viața, prin prezenta precizez că dânsul nu poate fi transportat în România având în vedere starea sa actuală de sănătate" se precizează în scrisoare.