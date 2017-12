Ultima zi a concursului de suplinire

Personalul didactic fără studii corespunzătoare postului (cadrele necalificate) care doresc să ocupe un post în învăţămînt au susţinut, ieri, concursul de suplinire. Pentru prima etapă a examenului, s-au înscris 296 de candidaţi, dintre care s-au prezentat în sălile de examinare numai 277. Cea de-a doua etapă a concursului, destinată suplinitorilor calificaţi, are loc astăzi, pentru aceasta înscriindu-se aproximativ 750 de candidaţi. Reamintim că înscrierile au avut loc în perioada 24-25 august, în centrele stabilite anterior de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa şi anume: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru I. Cuza” şi Şcoala Generală „Ferdinand”. Concursul are loc pentru detaşări în interesul învăţămîntului pentru restrîngere nesoluţionată, completări de normă, detaşare la cerere în baza punctajului (inclusiv pentru titularizaţii în acest an), suplinire calificată/necalificată şi cumul/plata cu ora. Ocuparea posturilor se va face în şedinţele publice din zilele de 3 - 4 septembrie 2009.