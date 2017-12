Ultima zi a lui martie aduce o ușoară răcire a vremii! Cum va fi pe 1 aprilie?

Meteorologii anunță pentru ultima zi a lunii martie o ușoară răcire a vremii, la Constanța. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade C, iar minimele - între 1 și 4 grade C. Prima zi a lunii aprilie aduce mult soare și temperaturi maxime de până la 18 grade C, la malul Mării Negre, spun meteorologii. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 8 grade C. Duminică, 2 aprilie, temperaturile maxime vor rămâne nemodificate, iar minimele se vor încadra în intervalul 3 și 7 grade C. Vom vedea și razele soarelui printre nori.