Ultima zi de chin pentru jucătorii Farului

FC Farul încheie sâmbătă primul stagiu de pregătire centralizată din această iarnă, desfăşurat în Poiana Braşov, timp de o săptămână. Elevii lui Ştefan Stoica au avut parte de unul dintre cele mai dure cantonamente din cariera lor, tehnicianul constănţean alternând zilele cu două antrenamente cu cele cu trei antrenamente. Chiar şi sâmbătă, în ultima zi a stagiului montan, Chico şi compania au programate trei şedinţe de pregătire, urmând să plece spre Constanţa abia în cursul serii. În ciuda durităţii antrenamentelor, desfăşurate pe zăpadă, jucătorii s-au declarat mulţumiţi de felul în care a decurs pegătirea. „A fost extrem de solicitant, pentru că am lucrat mult la partea fizică, dar nu am avut accidente. Pentru toţi jucătorii a fost cea mai grea săptămână din perioada de pregătire, dar şi cea mai importantă”, a spus căpitanul Alexandru Măţel. „Am avut un program încărcat, dar ne va fi de folos în retur, pentru că aveam nevoie de o pregătire bună. Am făcut sacrificii, cu trei antrenamente pe zi, însă am rezistat, mai ales că am venit cu bateriile încărcate de la Tulcea. Chiar ţin să le mulţumesc celor de la Delta pentru că mi-au dat o mână de ajutor într-un moment mai delicat”, a adăugat mijlocaşul Florin Pătraşcu. Delegaţia constănţeană va reveni pe litoral în noaptea de sâmbătă spre duminică, toţi jucătorii urmând să primească două zile libere. Joi, 28 ianuarie, este programată plecarea spre staţiunea Lara, din Antalya (Turcia), unde elevii lui “Mourinho” vor efectua al doilea cantonament al iernii, până pe 11 februarie, perioadă în care vor disputa şi primele jocuri amicale.