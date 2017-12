Ultimatum la CSM Medgidia

Cu doar două puncte obţinute în primele şase etape ale actualului sezon al Ligii Naţionale de handbal masculin, CSM Medgidia se află pe locul 12 al clasamentului, fiind implicată în lupta pentru evitarea retrogradării. Elevii lui Florin Cazan nu se tem însă de contracandidatele din zona fierbinte a ierarhiei, ci de gravele probleme financiare cu care se confruntă clubul. Mai exact, CSM Medgidia se află în pragul desfiinţării şi riscă să nu încheie campionatul din cauza restanţelor salariale către componenţii lotului. Puţinii jucători rămaşi din sezonul trecut nu au mai încasat niciun leu din luna februarie, în timp ce jucătorii transferaţi în această vară nu au primit nici măcar un salariu, făcînd muncă voluntară pentru gruparea din Medgidia. “Ni s-au tot făcut promisiuni, dar pînă în acest moment nu am primit niciun ban. Nu se poate lucra aşa, într-o stare continuă de stress şi cu buzunarele goale. Echipa a demonstrat că are potenţial, învingînd pe Poli Timişoara şi făcînd meciuri bune în deplasare, la Cluj şi Baia Mare. Am primit promisiune că salariile se vor plăti pînă la sfîrşitul acestei luni. Dacă nu se va întîmpla aşa ceva, eu sînt pregătit să renunţ şi nu cred că Medgidia poate termina campionatul”, a declarat antrenorul-jucător Florin Cazan. În aceste condiţii, meciul de la Baia Mare ar putea fi ultimul în acest sezon pentru CSM Medgidia, deoarece Liga Naţională se întrerupe pînă pe 8 noiembrie, datorită participării echipei naţionale a României la Cupa Panoniei.