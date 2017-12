Ultimele bilete în faţa scenei, la concertul trupei „Placebo”

Biletele în faţa scenei la concertul trupei „Placebo” de la Romexpo Bucureşti, din data de 21 iunie, sînt aproape epuizate. Ultimele 300 de bilete în zona gazon A mai pot fi procurate doar din Magazinele Diverta, Muzica şi online, de pe MyTicket.ro. Organizatorii anunţă că tichetele în zona gazon A nu vor fi suplimentate. În primele zece zile de la punerea în vînzare a biletelor pentru concert, mai mult de jumătate din acestea - categoria zona A - fuseseră deja achiziţionate, fapt care demonstrează că trupa britanică are numeroşi fani în România.

Biletele pentru concertul din România, de pe data de 21 iunie, se comercializează la preţurile de 175 lei - Zona A, în faţa scenei şi, respectiv, 100 lei - Zona B. Tichetele pot fi procurate online, de pe MyTicket.ro, din reţeaua Diverta, Magazinul Muzica, Librăriile Cărtureşti. Evenimentul este produs de One Event.

Concertul grupului „Placebo” în România face parte din turneul de promovare a viitorului album, „Battle for the Sun\", material programat să apară la finele acestei săptămîni şi care va putea fi găsit şi în magazinele din România. Turneul european a debutat la începutul lunii mai şi include concerte la cele mai importante festivaluri ale verii precum: Rock Am Ring - Germania, Rock Werchter - Belgia, NovaRock - Austria, Open\'er - Polonia, Paleo - Elveţia, Sziget - Ungaria sau Pinkpop, în Olanda.

În deschiderea concertului său, trupa „Placebo” i-a invitat pe australienii de la „Expatriate”, grup care a cunoscut succesul încă de la debut, odată cu lansarea albumului „In the Midst of This\". Albumul a fost bine primit de critica de specialitate, trupa fiind nominalizată la categoriile „Best New Band\" şi „Best New Album\" la Premiile ARIA (echivalentul australian al Brit Awards).