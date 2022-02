Ultimele bilete la categoria Golden Circle pentru concertul Dream Theater

Dream Theaterva prezenta ultimul material discografic, intitulat"A View from the Top of the World"și lansat pe data de 22 octombrie 2021, în cadrul unui concert special pe29 mai 2022, la Romexpo București. Invitat specialeste producătorul, compozitorul și muzicianul canadianDevin Townsend.

După ce primele categorii de bilete au fost declarate Sold Out, iată că o nouă categorie se apropie de epuizare, ultimele 100 de bilete pentruzona Golden Circle fiind disponibile exclusiv prinAmBilet.ro.

Reamintim faptul că formația DREAM THEATER a fost nominalizată pentru Gala Premiilor Grammy 2022 la categoria "Best Metal Performance".

Alături de Dream Theater au mai fost nominalizate formațiile Gojira, Deftones, Mastodon si Rob Zombie.

Înființat în 1985 de către trei studenți la prestigiosul colegiu de muzică Berklee – basistul John Myung, chitaristul John Petrucci și bateristul Mike Portnoy –DREAM THEATER este grupul muzical care s-a impus ca port – stindard al sonorităților progressive în lumea metal.

Stabiliți în New York, acești muzicieni au adus, mai mult decât oricare alții, în atenția iubitorilor de muzică mai agresivă, un stil compozițional plin de schimbări de tempo, măsuri mixte, modulații surprinzătoare și structuri complexe, toate acestea fără a renunța la elementele definitorii pentru metal.

Cel mai recent album,"A View from the Top of the World", este ca o sinteză muzicală a carierei trupei, apreciat atât de fanii noi, mereu uimiți de versatilitatea și virtuozitatea acestor muzicieni, cât și de cei mai vechi, care reclamau într-o vreme excesul de tehnică, preferând cântecele inspirate și mai firești – sau mai ușor de urmărit, în funcție de perspectivă.

Pe cât sunt de finisate albumele de studio Dream Theater, pe atât de fascinante sunt concertele, unde dragostea de muzică și entuziasmul membrilor trupei, parcă neatinse de trecerea anilor, îi încântă pe cei deja cuceriți și îi cuceresc pe cei mai sceptici.