Ultimele cinci meciuri la ediția a 25-a a Trofeului „Telegraf”

16:17:40 / 17 Februarie 2016

Alte gafe.Ultimele

Tragerea la sorti face ca Sageata sa fie spectatoare la ultimul meci. In cazul plauzibil in care va castiga si cu Oportun si cu FC Cta se va mai juca meciul de la ora 19? Daca imi ziceti ca vor juca pentru locul 2 nu prea va cred. Altceva: s-au gandit expertii organizatiri cu multe decizii ad-hoc absurde ce vor face jucatorii de la Oportun in cele peste 2 ore intre primul meci si ultimul? ,Spalat, gustare,odihna la un minihotel sau pensiune,reechipare samd! Deasemenea s-au gandit aceiasi organizatori(uite ca le mai dau o idee!) daca cele 3 meciuri se vor incheia cu rezultate identice,sa presupun ca ex 2-2? Vor fi declarate toate cele 3 echipe castgatoare? Se va tine,tot ad-hoc,dupa ultima partida o minisedinta sa se discute departajarea in functie de varsta jucatorilor,de nr de cartonase,de nr faulturilor,de nr persoanelor de pe banca de rezerve(atentie la Sageata,sa mai puneti o banca pentru ei). Si uite asa sambata se va incheia o editie cu imprivizatii,cu intamplari inedite,cu o echipa in sferturi invinsa cu 11-2,cu o alta echipa care pierde la masa verde ca a ramas,intentionat,in 3 jucatori,cu un conducator de echipa care intra pe teren sa opreasca un jucator advers in drum spre poarta,cu un meci decis pentru fals la care,aceiasi organizatori n-au stiut,sau n-au putut sa ia masuri conform unui regulament...inexistent!!!!