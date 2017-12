Ultimele meciuri în Grupele B, C şi F la Trofeul “Telegraf”

Duminică va fi ziua decisivă în Grupele B, C şi F de la a 21-a ediţie a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor. Ultima etapă, a 5-a, din cele trei grupe va stabili ierarhia finală, deocamdată având asigurat un loc în optimile de finală ale turneului formaţiile Club 29 Eforie şi Dinamo Rik (Grupa B), Telegraf şi Real (Grupa C), Municipal şi CFR (Grupa F). Confruntările de duminică, din Sala Sporturilor, vor fi decisive şi pentru aflarea ultimelor două echipe care vor evolua în optimi, calculele fiind numeroase, în funcţie de rezultatele înregistrate în ultimele şase jocuri din faza grupelor: Dinamo Rik (loc 3, 6p) - Olimpia (loc 5, 0p) şi Club 29 Eforie (loc 1, 9p) - Săgeata Stejaru (loc 2, 6p) - Grupa B, Intersport (loc 5, 0p) - Real (loc 3, 6p) şi Telegraf (loc 1, 7p) - Perla Murfatlar (loc 2, 6p) - Grupa C, Municipal (loc 1, 9p) - CFR (loc 2, 9p) şi FC Amicii (loc 4, 0p) - Store (loc 5, 0p) - Grupa F. În optimi mai sunt calificate Luceafărul Ovidiu, Polaris Meconst şi Liga Ofiţerilor (Grupa A), Capitol ’84 şi Socep (Grupa D), Arca ANR, Callatis Mangalia şi Vulturii Cazino (Grupa E).

Singurul jucător suspendat pentru duminică este Gigi Carataş (Telegraf), care a fost eliminat după ce a primit două cartonaşe galbene în meciul Telegraf - Real.

Turneul este organizat de cotidianul Telegraf, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

PROGRAMUL PARTIDELOR

ora 16.15: Intersport - Real (Gr. C)

ora 17.00: Dinamo Rik - Olimpia (Gr. B)

ora 17.45: Municipal - CFR (Gr. F)

ora 18.30: Telegraf - Perla Murfatlar (Gr. C)

ora 19.15: Club 29 Eforie - Săgeata Stejaru (Gr. B)

ora 20.00: FC Amicii - Store (Gr. F)