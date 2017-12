Ultimele mutări la FC Farul

Cu trei zile înaintea debutului Ligii a 2-a la fotbal, FC Farul Constanţa face eforturi să rezolve situaţia contractuală a jucătorilor transferaţi în această vară. Conducătorii grupării de pe litoral au reuşit să semneze deja contracte cu majoritatea achiziţiilor, singurul semn de întrebare fiind în dreptul mijlocaşului Petre Ivanovici. Sosit din liga secundă ungară, de la Dunakanjar-Vac, jucătorul în vârstă de 21 de ani are o situaţie contractuală neclară. „Ni-l dorim pe Ivanovici, dar nu ştim sigur dacă mai este sub contract cu Vac sau cu altă echipă. Se pare că a fost împrumutat în Ungaria de către o grupare timişoreană, care pune accentul pe creşterea jucătorilor tineri. Îi vom cere cartea verde şi sperăm să-l putem legitima în scurt timp. Şi situaţia nigerianului Goowwin Onyeka era neclară, motiv pentru care a şi plecat de la echipă. I-am cerut să rezolve problema actelor, pentru că am auzit că ar fi semnat cu Astra Ploieşti. În schimb, Robert Neagoe a semnat ieri un contract pe o perioadă de un sezon, cu drept de prelungire”, a declarat preşedintele grupării de pe litoral, Marcel Lică. Oficialul constănţean consideră că echipa antrenată de Marian Pană este pregătită pentru primul meci oficial al sezonului, programat sâmbătă, în deplasare, de la ora 11.00. „Nu am fixat obiectivul în mod oficial, dar ne propunem să câştigăm fiecare meci şi să acumulăm cât mai multe puncte, care să ne dea dreptul să sperăm la mai mult. Seria I este destul de puternică şi printre favoritele la promovare se numără Viitorul Constanţa, Delta Tulcea, CSMS Iaşi şi FC Botoşani”, a adăugat Lică. Ieri, la formaţia constănţeană a sosit în probe un mijlocaş dreapta în vârstă de 26 de ani, Voicu Florea, de la Gloria Bistriţa, care a fost împrumutat în sezonul trecut pentru FC Cisnădie, în Liga a 3-a.