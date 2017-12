Ultimele ore până la cel mai mare concert rock din România!

Metallica, Rammstein, Manowar, Slayer, Megadeth, Alice in Chains, Anthrax, Volbeat, Stone Sour, Accept, Anathema, Paradise Lost şi Orphaned Land vor concerta începând de mâine şi până duminică, în capitală, la Tuborg Green Fest presented by Sonisphere Festival! Evenimentul este organizat de East European Concert şi Marcel Avram, în asociere cu D&D East Entertainment şi se va desfăşura la Romexpo. Amenajarea spaţiului de festival a început în urmă cu o săptămână şi implică eforturi considerabile din partea a peste 500 specialişti din Germania şi România. Scena este una dintre cele mai mari din lume: are o suprafaţă de 1.500 de metri pătraţi, 20 de metri înălţime şi cântăreşte nu mai puţin de 150 de tone, fiind adusă şi montată în România de una dintre cele mai mari firme de scene din lume - StageCo. Modernul sistem de sonorizare implică folosirea a peste 100 de boxe, iar proiecţiile video vor fi pe ecrane gigantice cu led. Luminile vor fi aranjate în configuraţii diferite în fiecare seară, în funcţie de cerinţele fiecărei trupe. În total, vor fi consumaţi peste 2.000 de kilowaţi, iar Metallica şi Rammstein vor folosi un arsenal întreg de efecte pirotehnice senzaţionale.

ACCES. Organizatorii recomandă publicului să vină devreme la spectacol, pentru a evita aglomeraţia în jurul punctelor de intrare. Accesul în fiecare dintre cele trei zile de festival se va face începând cu ora 14.00, iar concertele se vor încheia la ora 23.00. Cele două puncte de acces în zona de concert sunt intrările Romexpo dinspre Casa Presei şi Bulevardul Expoziţiei. Pentru că la eveniment vor participa zeci de mii de spectatori şi în zonă nu vor fi locuri de parcare, se recomandă transportul în comun, în special metroul. Prezenţa copiilor cu vârsta sub 12 ani nu este recomandată, iar a celor mai mici de şapte ani este interzisă. Organizatorii avertizează că puternicele efecte de lumină pot dăuna minorilor sau epilepticilor.

Din lista obiectelor interzise la eveniment amintim: sticle, bidoane din plastic, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, parfumuri, umbrele, scaune, arme, lanţuri, obiecte periculoase, băuturi sau mâncare, aparate foto sau de înregistrare audio-video, iar medicamentele sunt permise doar cu reţetele medicale aferente. Accesul va fi permis pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată! Biletul va trebui păstrat pe toată durata concertului, spectatorii fiind rugaţi să aibă asupra lor şi un act de identitate valid. După acces, participanţii vor primi brăţări în funcţie de locul achiziţionat, care nu pot fi înstrăinate, rupte şi nu sunt transmisibile.

BILETE. Un abonament pentru cele trei zile poate fi achiziţionat la următoarele preţuri: 519,40 de lei (Golden Circle), 371 de lei (Normal Circle), 625,40 de lei (VIP + merchandising bag). Biletele pentru ziua de 25 iunie (Manowar, Vollbeat, Accept, Paradise Lost, Orphaned Land) costă 371 de lei (VIP), 233,20 lei (Golden Circle), 127,20 lei (Normal Circle). Pentru 26 iunie (Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax) a rămas în vânzare o singură categorie de bilete: 196,10 de lei (Normal Circle), iar biletele pentru 27 iunie (Rammstein, Alice in Chains, Stone Sour, Anathema) pot fi achiziţionate cu 371 lei (VIP), 307,4 lei (Golden Circle), respectiv 196,10 lei (Normal Circle). Biletele se distribuie în magazinele Germanos, Vodafone, Orange, librăriile Cărtureşti sau Humanitas sau online, pe eventim.ro.