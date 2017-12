Ultimele pregătiri pentru Festivalul de la Cannes

Lungmetrajul ”Les Biens-aime”\", de Christophe Honore, va fi proiectat în afara competiţiei şi va închide Festivalul Internaţional de Film de la Cannes, pe data de 22 mai, după ceremonia de decernare a premiilor. Christophe Honore, în vârstă de 40 de ani, selecţionat la Cannes în 2007, cu lungmetrajul ”Les Chansons d\'amour”, revine în cadrul festivalului cu un film în care strălucesc actorii săi preferaţi: Catherine Deneuve, Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni, regizorul ceh Milos Forman, Louis Garrel, cântăreţul Michel Delpech şi Paul Schneider. Aceştia interpretează personaje care ne introduc în atmosfera din Praga anilor \'60, Londra anilor \'80, data de 11 septembrie 2001 şi Parisul de astăzi, potrivit comunicatului oficial al organizatorilor festivalului, care au descris acest film ca ”o operă singulară, melancolică şi romanescă”. Cu puţin timp înainte de proiecţia filmului, preşedintele juriului, actorul american Robert De Niro, va decerna trofeul Palme d\'Or.

Tot în afara competiţiei vor fi proiectate filmele ”Midnight in Paris”, de Woody Allen, ”The Beaver” de Jodie Foster, ”The Artist” de Michel Azanavicius, ”La conquête” de Xavier Durringer şi ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” de Rob Marshall. Filmul ”Midnight in Paris”, cel mai recent lungmetraj semnat de Woody Allen, în care apare şi Carla Bruni-Sarkozy, soţia preşedintelui francez Nicolas Sarkozy, va fi proiectat în deschiderea festivalului, pe 11 mai. Cea de-a 64-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc în perioada 11 - 22 mai.