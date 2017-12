Ultimele schițe și desene ale lui Nicolae Grigorescu, expuse pentru prima dată

După ce s-a luptat ani de zile în instanță pentru 202 de schițe și desene ale lui Nicoale Grigorescu, care erau ale municipalității, Primăria Câmpina a expus operele pictorului, vineri, pentru prima oară.

"Schițe și desene achiziționate de Primăria Câmpina în 6 noiembrie 1939 cu suma de atunci de 600.000 de lei. Nu au fost expuse în Câmpina niciodată. Ele au fost expuse la Muzeul 'Toma Stelian' din București unde au stat în custodie pînă în 1950, dată la care au fost trecute în patrimoniul statului și au fost expuse rareori la Muzeul Național de Artă", a declarat Paul Moldoveanu, secretarul Primăriei Câmpina, cel care a și descoperit actul de vânzare cumpărare.

"Despre aceste schițe și desene nu se cunoștea că ar fi fost proprietatea municipiului Câmpina sau Primăriei Câmpina. Eu am aflat de la un prieten că ar exista niște picturi în arhiva primăriei. Am fost convins că există un document de proprietate și cu arhivarul primăriei am procedat la căutatea acestuia și în scurt timp am găsit actul de vânzare - cumpărare din 1939", a mai declarat Paul Moldoveanu.

Pentru a reintra în posesia schițelor, Primăria Câmpina a dat în judecată Ministerul Culturii și Muzeul Național de Artă în anul 2002 și a câștigat dreptul de proprietate, definitiv, în 2013.

"Tot timpul Grigorescu era cu carnetul de schițe la el. Și veți vedea în schițele pe care Câmpina le-a redobândit, lucruri extraordinare. Cum din două-trei linii se înțelege un caracter. Cum din două-trei linii și o hașurație poți să intuiești starea de spirit a unui personaj", a declarat Doina Păuleanu, director Muzeului de Arte Constanţa, specialist în opera lui Grigorescu.

Mini muzeul în care sunt expuse 100 din cele 202 de opere ale pictorului a fost amenajat la etajul Casei Căsătoriilor. Aici au fost montate sisteme antiefracție dar și instalații pentru asigurarea umidității.

"Construcția, amenjarea acestui mini muzeu este ea însăși o lucrare de artă....un spațiu absolut deosebit, amenajat foarte bine astfel încât să pună în valoare aceste schițe ale lui Grigorescu. Lucrarea de amenajare a costat 382 de mii de lei și s-a realizat în câteva luni", a declarat Horia Tiseanu, primarul municipiului Câmpina.

Potrivit sursei citate, pe viitor se vor realiza fotografii de calitate superioară după schițele originale, iar aceste fotografii vor fi expuse permanent.

Actuala expoziție poate fi vizitată gratuit, timp de trei săptămâni.