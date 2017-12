Ultimele tehnologii 3D, la Constanţa

Dacă “ieşirea din criză” v-a readus cheful de joacă, atunci trebuie să mergeţi în acest weekend la City Park Mall, unde unul dintre cele mai importante nume din industria IT, ASUS, face spectacol, prezentând cele mai noi modele de laptop-uri şi ultimele tehnologii 3D. „Vineri, în prima zi a manifestărilor, am avut concursuri de jocuri (Need for Speed, FIFA, Call of Duty Black Ops) cu premii. Sâmbătă, accentul se pune pe fashion şi design. Vor fi concursuri de maşinuţe, dar şi şedinţe de make-up, pentru publicul feminim, care este tot mai interesat de tehnologie”, spune reprezentantul de marketing al ASUS, Octavian Dunăre. Printre produsele expuse se numără cele mai performante laptopuri din seria de gaming a ASUS, netbookurile Karim Rashid, cu un design spectaculos, dar şi notebook-urile Bambus, realizate în cadrul unui program „verde” al companiei. Mai exact, 25% din plasticul folosit în mod normal a fost înlocuit cu lemn de bambus, ceea ce face ca fiecare model să fie unic.