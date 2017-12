Ultimul album Coldplay, vîndut într-un număr record de exemplare

125.000 de exemplare din cel mai recent album al trupei Coldplay au fost cumpărate chiar în ziua lansării, cifră care, dacă se menţine, poate face din produsul muzical un record de vînzări pe piaţa britanică. Albumul intitulat “Viva La Vida, Or Death and All His Friends” este cel de-al patrulea al trupei şi a fost lansat pe piaţa din Marea Britanie joi, 12 iunie. Potrivit estimărilor, vor fi vîndute între 400.000 şi 500.000 de exemplare numai în prima săptămînă, menţinerea acestei ratei de cumpărare putînd face din produsul muzical unul dintre cele mai rapid vîndute albume de pe piaţa britancă. Albumul lansat anterior de trupă, intitulat “X&Y”, a înregistrat vînzări de 465.000 de exemplare în prima săptămînă de la lansare.

Coldplay este o trupă britanică de rock, formată în 1998, în Londra. Formaţia este compusă din Chris Martin, voce şi pian, Jonny Buckland chitară, Guy Berryman bas şi Will Champion tobe. Coldplay s-a bucurat de succes internaţional din anul 2000, odată cu lansarea single-ului “Yellow” de pe albumul “Parachutes”, care a fost nominalizat pentru Mercury Prize. Coldplay a mai fost nominalizată apoi pentru prestigiosul premiu cu încă două ocazii, în 2003 şi în 2005. Formaţia este una dintre cele mai de succes trupe ale noului val, avînd vînzări de peste 30 de milioane de albume.