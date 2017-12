Ultimul an de grădiniță ar putea deveni obligatoriu, a declarat vineri ministrul Educației, Adrian Curaj, cu ocazia unei dezbateri despre educația timpurie. Adrian Curaj a spus că grupa mare de la grădiniță ar urma să devină obligatorie în curând. De altfel, nu demult, fostul ministru al Educației, Remus Pricopie, declara că grădinița va deveni obligatorie pas cu pas, însă lucrul acesta nu s-a mai materializat. „Mă aștept ca, în curând, ultimul an de grădiniță să devină obligatoriu. Altfel, doar spunem că este importantă educația timpurie, dar nu avem coerență în a face pașii necesari”, a declarat Adrian Curaj în cadrul dezbaterii „Parteneriatul public-privat pentru educația timpurie, o șansă pentru competitivitatea economică a României“. Acesta a subliniat faptul că apreciază intervenția zonei private în educația celor mici. ”Zona privată este cea care are dinamica și forța să inoveze și poate să piloteze până la faza la care o idee este matură suficient pentru a fi preluată. Mai mult, zona privată poate să pună la dispoziție niște resurse. (...) Există și o disponibilitate a statului de a prelua inițiativele din mediul privat, cum este programul „Fiecare copil la grădiniță” pilotat, ajuns la maturitate și care acum este preluat la nivel național”, a spus Curaj. La rândul său, Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF în România, a vorbit despre studiile internaționale care arată că educația timpurie este decisivă în dezvoltarea mintală a copiilor și efectele acestei educații se vor vedea pentru tot restul vieții. „O serie de studii internaționale în domeniu au demonstrat că educația preșcolară reprezintă una din cele mai bune investiții pe care le poate face o țară. O astfel de investiție are un randament însemnat, fiecare dolar investit generând între șase și 17 dolari. Copiii care beneficiază de educație timpurie au șanse mari să finalizeze învățământul obligatoriu. România a înregistrat progrese semnificative în acest sens în ultimii zece ani. Participarea în învățământul preșcolar a copiilor cu vârste între 4 și 6 ani a crescut la 86%”, a spus Sandie Blanchet. Reprezentantul UNICEF a explicat că România ar trebui să investească mai mult în educația timpurie, iar investiția ar trebui să vizeze două obiective clare: creșterea participării la o educație timpurie a copiilor vulnerabili din comunitățile sărace și îmbunătățirea calității învățământului. De asemenea, pentru a atinge aceste obiective, cadrele didactice și directorii de grădinițe și școli ar trebui să beneficieze de o pregătire mai bună.