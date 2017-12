Ultimul an de înscrieri direct în clasa I

Primul contact al copiilor cu şcoala şi cu procesul de învăţare (mai exact perioada petrecută în ciclul primar) poate fi decisiv pentru dezvoltarea ulterioară a elevului şi pentru rezultatele pe care acesta le va obţine. Prin urmare, nu este de mirare că părinţii doresc ca cei mici să ajungă la cea mai bună şcoală şi la cea mai bună învăţătoare. Până acum însă, principalul mod de informare îl reprezentau cunoştinţele şi prietenii ai căror copii erau deja la şcoală. Pentru ca, în acest an, părinţii constănţeni să poată alege şcoala la care îşi vor înscrie copiii în cunoştinţă de cauză, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a decis ca sâmbătă, între orele 9.00 şi 12.00, în unităţile de învăţământ care organizează clasa pregătitoare în anul şcolar 2013 - 2014 să aibă loc „Ziua porţilor deschise”. „Părinţii pot vizita clasele special amenajate, pot vedea sălile de sport, grupurile sanitare şi alte spaţii din şcoli. La eveniment participă şi directorii, directorii adjuncţi şi cadrele didactice care vor prelua clase pregătitoare, ceea ce va permite părinţilor să afle informaţiile de care au nevoie, direct de la cei implicaţi în procesul educaţional”, a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, inspectorul şcolar general al ISJ, prof. dr. Răducu Popescu. Potrivit inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar, Mihaela Anghelescu, vor fi înfiinţate 325 de clase pregătitoare, fiind estimat un număr de 6.500 de viitori elevi.

TELVERDE PENTRU PĂRINŢI Pentru că anul trecut, din diferite motive, au fost părinţi care au decis să nu-şi înscrie copiii la clasa zero, reprezentanţii Ministerului Educaţiei au decis să permită, acum, înscrierea lor direct în clasa I. „Acest lucru se va întâmpla numai în acest an. Anul viitor, chiar dacă copilul are 7 ani şi 8 luni, el va merge în clasa pregătitoare, care a devenit parte a învăţământului obligatoriu”, a declarat prof. dr. Popescu. În cazul copiilor care nu împlinesc 6, respectiv 7 ani până la finalul anului în curs, pentru înscrierea lor în clasa pregătitoare, respectiv clasa I, este nevoie de o evaluare psihosomatică, care să stabilească dacă aceştia pot face faţă programei şcolare. Pentru înscrierile din acest an, care încep pe 2 aprilie, conducerea ISJ a organizat, cu sprijinul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Constanţa, 36 de centre de evaluare psihosomatică la nivelul întregului judeţ, cu şase mai mult faţă de anul trecut. Lista completă a centrelor, precum şi alte informaţii legate de înscrieri se află postate pe site-ul ISJ: www.isjcta.ro, la rubrica „Înscrieri pentru învăţământul primar 2013”. De asemenea, conducerea Inspectoratului va pune la dispoziţia părinţilor şi o linie de telefon gratuită (TelVerde judeţean: 0800.700.800), disponibilă zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 şi 16.00, începând cu 1 aprilie 2013.