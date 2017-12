Ultimul asalt la titlul mondial

Ultima cursă a sezonului din Formula 1 se va disputa duminică, pe circuitul brazilian de la Interlagos, acolo unde Vettel pleacă favorit la cucerirea titlului mondial. Germanul are nevoie de o clasare în primele patru poziţii pentru a-şi adjudeca al treilea titlu mondial consecutiv. Mult mai greu va fi pentru Alonso, care are nevoie de victorie şi de o clasare a lui Vettel de la locul al cincilea în jos pentru a obţine titlul mondial. Spaniolul mai poate câştiga titlul şi dacă termină al doilea, iar Vettel nu se clasează în primii 7! Poziţia a treia pentru Alonso îi poate aduce titlul spaniolului doar dacă Vettel se clasează de la locul al zecelea în jos! Dacă lupta pentru titlul mondial pare destul de simplă în privinţa calculelor, lupta pentru victorie în GP-ul Braziliei are un mare favorit - Hamilton. Englezul a fost cel mai rapid în ambele sesiuni de antrenamente de vineri, fiind urmat de fiecare dată de Vettel şi Webber, Alonso fiind doar al cincilea. Antrenamentele oficiale sânt programate sâmbătă, de la ora 18.00, ora României, aceeaşi fiind şi ora cursei de start de duminică.

Clasamente la zi - piloţi: 1. S. Vettel (Germania) 273p; 2. F. Alonso (Spania) 260p; 3. K. Raikkonen (Finlanda) 206p; 4. L. Hamilton (Anglia) 190p; 5. M. Webber (Australia) 167p; 6. J. Button (Anglia) 163p; 7. F. Massa (Brazilia) 107p; 8. R. Grosjean (Franţa) 96p; 9. N. Rosberg (Germania) 93p; 10. S. Perez (Mexic) 66p; 11. K. Kobayashi (Japonia) 58p; 12. N. Hulkenberg (Germania) 53p; 13. Di Resta (Scoţia) 46p; 14. P. Maldonado (Venezuela) 45p; 15. M. Schumacher (Germania) 43p; 16. B. Senna (Brazilia) 31p; 17. J. Vergne (Franţa) 12p; 18. D. Ricciardo (Australia) 10p.

Clasament echipe: 1. Red Bull 440p - campioană mondială; 2. Ferrari 367p; 3. McLaren-Mercedes 353p; 4. Lotus-Renault 302p; 5. Mercedes AMG 136p; 6. Sauber 124p; 7. Force India 99p; 8. Williams 76p; 9. Toro Rosso 22p.