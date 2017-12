Ultimul asalt pentru sferturi

Începută aseară, ultima rundă a fazei grupelor mai are puţine decizii de dat. Se cunosc, deja, patru echipe calificate în sferturi de finală, toate de pe primul loc - Portugalia, Croaţia, Olanda şi Spania. Iar în două grupe a doua echipă calificată va fi decisă foarte simplu - în meci direct. Grupa A a adus faţă în faţă Cehia şi Turcia, învingătoarea ajungînd în sferturi. Situaţie la fel de simplă şi în Grupa D, unde Rusia şi Suedia se vor întîlni în meci drect pentru calificarea în sferturi de finală. Învingătoarea se califică mai departe, scandinavii avînd şi avantajul egalului, graţie golaverajului general mai bun. Situaţia începe să se complice odată cu Grupa B, unde trei echipe au şanse la poziţia secundă. Avantajată pare Germania, care se poate califica mai departe dacă nu pierde cu Austria. În caz că Austria învinge Germania, încep calculele… La care nu mai participă nemţii care vor fi eliminaţi. Dacă Polonia nu învinge pe Croaţia, Austria se califică în sferturi de finală. Dacă Polonia trece de o Croaţie ce va folosi multe rezerve, atunci se va apela la golaverajul general, acolo unde Austria are -1 faţă de -2 al Poloniei (înaintea meciurilor de azi). Ceea ce înseamnă că Polonia va trebui să învingă cu un gol mai mult decît ar învinge Austria, pentru a spera la calificare. Iar dacă acest lucru se va realiza, iar scorurile vor duce la o egalitate perfectă (ceva de genul Austria - Germania 2-1 şi Polonia - Croaţia 2-0, totul fiind teoretic, evident!) atunci se va apela la un criteriu nedorit, dar regulamentar - coeficientul de ţară! Stabilit pe baza punctelor realizate în preliminariile World Cup 2006 şi EURO 2008, împărţite la numărul de meciuri. Criteriu care avantajează Polonia în acest caz, leşii avînd 2,167, faţă de 1,500 al gazdelor de la EURO 2008! Şi dacă aceste calcule vi s-au părut complicate, ele sînt floare la ureche faţă de ce se întîmplă în Grupa C! Acolo unde România poate scăpa de calcule dacă învinge Olanda, caz în care noi mergem mai departe. România poate merge mai departe şi cu egal în faţa Olandei, cu condiţia ca între Italia şi Franţa să se înregistreze tot egal. România are şanse de calificare şi la înfrîngere (cînd ne-a mai surîs în halul ăsta Zeiţa Fortuna?) cu cel mult două goluri diferenţă, dacă Italia - Franţa se termină la egalitate. Ne calificăm în continuare şi dacă pierdem la 3 goluri diferenţă, dar la orice alt scor decît 0-3, cu condiţia ca Italia - Franţa să fie 0-0 sau să fie un egal în care Italia să înscrie cu un gol mai puţin decît ar înscrie România într-o înfrîngere cu Olanda la trei goluri diferenţă!!! Dacă Italia reuşeşte un egal cu tot atîtea goluri cîte ar înscrie şi România (primul caz ar fi Italia - Franţa 0-0 şi Olanda - România 3-0) atunci se ajunge la “hulitul” coeficient de ţară, la care italienii ne sînt superiori de puţin: 2.364-2.250!!! Orice înfrîngere a României la mai mult de trei goluri duce la eliminarea noastră, Italia sau Franţa urmînd să acceadă în sferturi. Cea mai dezavantajată este Franţa, care trebuie să învingă neapărat şi să spere că România nu învinge Olanda. Calcule peste calcule, care pot fi date peste cap de o execuţie de geniu (vezi golul lui Ibrahimovici din meciul cu Grecia) sau de o gafă monumentală - precum cea a lui Nikopolidis care a “îngropat” definitiv campioana europeană!