Ultimul concert din România al grupului The Havana Lounge

După aproape un deceniu de reprezentaţii susţinute pe cele mai cunoscute scene ale lumii, spectacolul intitulat “Live from Buena Vista: The Havana Lounge” va ajunge pentru ultima dată pe o scenă românească, pe 12 februarie, în cadrul ultimului turneu internaţional al grupului. Spectacolul se va desfăşura la Sala Palatului din capitală şi îi va readuce în faţa publicului autohton pe “Marea doamnă a muzicii cubaneze”, Teresa Garcia Caturla, şi Julio Alberto Fernandez. Cu o carieră impresionantă, ce se întinde pe mai bine de cinci decenii, solista sud-americană, acum aflată la venerabila vârstă de 72 ani, şi-a dedicat aproape întreaga viaţă promovării culturii şi muzicii cubaneze la nivel internaţional. Denumirea de „Marea doamnă a muzicii cubaneze” a venit odată cu formarea proiectului „Live From Buena Vista - The Havana Lounge”, proiect ce reuneşte nume celebre ale culturii cubaneze, foşti componenţi ai Afro-Cuban All Stars, Buena Vista Social Club, Sierra Maestra şi Cabaret Tropikana. Deşi a rămas fidelă son-ului tradiţional, stilul artistei a devenit tot mai eclectic cu trecerea timpului, îmbinând elemente de merengue, cumbia şi chiar acorduri de jazz. Evenimentul de luna viitoare este realizat sub egida World Music Masters, o platformă de spectacole dedicate diversităţii culturale şi genurilor muzicale tradiţionale. După trei concerte sold-out susţinute la Bucureşti, în 2006, 2008 şi 2009, Teresa Garcia Caturla va reveni alături de „maeştrii son-ului”, într-o reală şi fascinantă incursiune în istoria muzicii cubaneze: concertul din capitală va surprinde prin varietatea de stiluri, de la son, mambo, cha-cha sau salsa, la rumba, timba, guajira sau danzon. Biletele pot fi achiziţionate de pe site-ul myticket.ro sau din reţeaua magazinelor Diverta, la preţuri cuprinse între 70 şi 160 lei.