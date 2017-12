Ultimul film al lui George Clooney, lider în box office-ul american

Filmul “Americanul / The American”, în regia lui Anton Corbijn, cu George Clooney în rolul principal, s-a situat în fruntea box office-ului nord-american, cu încasări de 12,96 milioane de dolari de vineri până duminică. Scenariul filmului, o adaptare a romanului scris în 1990, de Martin Booth – “A Very Private Gentleman” -, este semnat de Rowan Joffe. Jack (George Clooney) este un asasin singuratic şi mereu pe drumuri. După ce o misiune în Suedia se sfârşeşte mai dur decât trebuia, Jack se retrage în partea rurală a Italiei. Savurând liniştea unui mic orăşel medieval, Jack primeşte o ultimă misiune - trebuie să construiască o armă pentru o persoană de contact misterioasă, belgianca Mathilde (Thekla Reuten). Spre marea lui surprindere, Jack începe să se apropie de locuitorii orăşelului. Se împrieteneşte cu preotul locului, părintele Benedetto (Paolo Bonacelli) şi se lasă prins într-o relaţie pasională cu Clara (Violante Placido), o femeie foarte frumoasă. Ieşind astfel în lume, Jack s-ar putea să-şi complice periculos de mult existenţa şi să forţeze mâna destinului.

Pe locul al doilea în box office-ul nord-american s-au situat jefuitorii de bănci din filmul de acţiune “Fură şi fugi / Takers”, conduşi de Matt Dillon şi Paul Walker. Pelicula a avut încasări de 11,45 de milioane de dolari de vineri până duminică. Pe poziţia a treia s-a situat o altă premieră, “Macete / Machete”, de Robert Rodriguez şi Ethan Maniquis, despre un agent federal căruia i se pune în spate un asasinat politic, un thriller despre răzbunare şi mântuire care a avut încasări de 11,3 milioane de dolari. Prezentat ca un film între ficţiune şi documentar, “The Last Exorcism”, horror-ul regizat de Daniel Stamm, spune povestea unui preot care încearcă să salveze o adolescentă şi s-a clasat pe a patra poziţie a box office-ului nord-american, cu încasări de 7,64 milioane de dolari. Pe locul al cincilea în box office-ul nord-american s-a situat o premieră, “Amor la distanţă / Going the Distance”, de Nanette Burstein, cu Justin Long şi Drew Barrymore, o comedie romantică ce a avut încasări de 6,88 milioane de dolari. Pe poziţia a şasea s-a situat filmul de acţiune “Eroi de sacrificiu / The Expendables”, regizat şi produs de Sylvester Stallone, care a avut încasări de 6,59 milioane de dolari în acest weekend. Comedia poliţistă “Agenţii de rezervă / The Other Guys”, cu Will Ferrell şi Mark Wahlberg în rolurile principale, a coborât de pe locul al cincilea pe al şaptelea, cu încasări de 5,4 milioane de dolari. Filmul “Mănâncă roagă-te iubeşte / Eat Pray Love”, regizat de Ryan Murphy şi având-o în rolul principal pe Julia Roberts, a coborât de pe a patra pe a opta poziţie, în cel de-al patrulea weekend de proiecţii în sălile nord-americane, cu încasări de 4,85 milioane de dolari. Thriller-ul SF “Începutul / Inception”, cu Leonardo DiCaprio şi Marion Cotillard în rolurile principale, a coborât de pe locul al şaptelea pe al nouălea, la sfârşitul săptămânii trecute, cu încasări de 4,53 milioane de dolari.

Comedia “Nanny McPhee: Marea înfruntare”, cu actriţa britanică Emma Thompson în rolul principal, încheie topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de 3,57 milioane de dolari.