Ultimul film din seria Harry Potter bate toate recordurile

Ultimul episod al serialului Harry Potter, lansat pe marele ecran, a bătut recordul de frecventare în prima zi de vizionare în America de Nord, înregistrând vineri încasări de 92,1 milioane de dolari, potrivit unei estimări a Studiourilor Warner. Cu 92,1 milioane de dolari proveniţi din încasările făcute doar în ziua de vineri, ultima parte a aventurilor tânărului vrăjitor a pulverizat recordul precedent - stabilit în 2009 de saga Twilight / Amurg cu partea a doua New Moon / Luna nouă, care înregistrase „doar” 72,7 milioane de dolari în prima sa zi de exploatare.

Sfârşitul serialului bătuse deja vineri recordul de frecventare a primului spectacol de la miezul nopţii în America de Nord, cu 43,5 milioane de dolari. Recordul precedent de 30 de milioane de dolari era deţinut tot de saga Twilight / Amurg cu partea a treia Eclipse / Eclipsa în 2010. Filmul “Harry Potter and the Deathly Hallows 2 / Harry Potter şi relicvele morţii - Partea a 2-a” are toate şansele să doboare şi recordul celui mai bun week-end de exploatare al tuturor timpurilor. Deţinătorul titlului este încă în prezent ultimul episod al aventurilor lui Batman, “The Dark Knight / Cavalerul negru”, care a strâns în 2008 circa 158 de milioane de dolari în primul său sfârşit de săptămână pe ecrane.