Ultimul film din seria Twilight, mare câştigător al Zmeurei de Aur

Ultimul film din seria Twilight / Amurg a primit sâmbătă, la Los Angeles, şapte premii în cadrul celei de-a 33-a ediţii a premiilor Zmeura de Aur, care recompensează cele mai slabe performanţe actoriceşti şi creaţii din cinematografia americană, cu doar o zi înainte de decernarea premiilor Oscar. „The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 / Saga Amurg: Zori de zi, partea a doua” a primit trofeul pentru Cel mai prost film, Cel mai prost regizor pentru Bill Condon, Cea mai proastă actriţă în rol principal pentru Kristen Stewart, Cel mai prost actor în rol secundar pentru Taylor Lautner, Cea mai proastă distribuţie, Cel mai prost cuplu pe marele ecran şi Cel mai prost remake şi Cea mai proastă continuare.

Marele „câştigător” de anul acesta nu a reuşit însă performanţa filmului „Jack and Julie” de anul trecut, care a primit atunci toate cele zece premii Zmeura de Aur. Adam Sandler, care a primit anul trecut trofeul pentru Cel mai prost actor în rol principal, a câştigat acelaşi titlu şi anul acesta, pentru filmul „That\'s My Boy”, precum şi premiul pentru Cel mai prost scenariu. Trofeul pentru Cea mai proastă actriţă în rol secundar i-a revenit Rihannei, care şi-a făcut debutul pe marele ecran în filmul „Battleship”. Ceremonia s-a desfăşurat la Hollywood, pe strada pe care se află şi Teatrul Dolby, unde a avut loc duminică noaptea cea de-a 85-a ediţie a Oscarurilor.

Printre filmele nominalizate pentru cel mai prost film al anului s-au numărat „Battleship”, unul dintre cele mai mari eşecuri de la Hollywood de anul trecut, „The Oogieloves in the Big Balloon Adventure”, „That\'s My Boy” şi „A Thousand Words”, care l-a avut în rol principal pe Eddie Murphy. Votarea pentru nouă din cele zece categorii ale Zmeurii de Aur s-a făcut prin e-mail, de către cei 657 de membri ai Fundaţiei Zmeura de Aur. Votul pentru cel mai prost remake/cea mai proastă continuare a fost însă deschis internauţilor pe site-ul RottenTomatoes.com. Potrivit organizatorilor, au fost înregistrate peste 70.000 de voturi. Laureaţii, care se prezintă rareori la ceremonie, primesc un trofeu format dintr-o zmeură de mărimea unei mingi de golf, pusă pe o peliculă de film de opt mm. Trofeul este vopsit auriu şi valorează 4,79 dolari.