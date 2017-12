Ultimul meci pentru România la CE de handbal feminin

Ieşită din cursa pentru medalii după înfrîngerea suferită în faţa Norvegiei, reprezentativei feminină de handbal a României nu-i mai rămâne decît să spere la locul 5. Eşecul din faţa campioanei europene şi olimpice en titre a trimis echipa noastră pe poziţia a treia în Grupa I principală, la egalitate de puncte, şase, cu Spania, însă diferenţa a fost făcută de rezultatul întîlnirii directe. Aşadar, România s-a mutat, vineri, la Skopje, doar pentru ultima partidă a acestui turneul final. Sîmbătă, de la ora 12.30, elevele lui Radu Voina vor întîlni a treia clasată din cea de-a doua grupă principală Croaţia, care a terminat după Germania şi Rusia. Regretele ratării “careului de aşi” a cuprins echipa noastră, portarul Luminiţa Huţupan-Dinu declarînd, după înfrîngerea cu Norvegia, că este singura vinovată de acest eşec, deoarece nu a apărat nimic: „Sînt principala vinovată pentru înfrîngere. Îmi cer scuze fetelor. Parcă am fost drogată, nu am reuşit să apăr nimic. Spania nu merită această calificare în semifinale”. Selecţionerul Radu Voina a explicat însă că cea care a pierdut a fost echipa, nu o anumită jucătoare: „A pierdut România, să nu căutăm ţapi ispăşitori. În viaţa unui sportiv există şi momente bune, şi rele. Atitudinea echipei a fost bună, s-a luptat. Noi am încercat multe, dar probabil presiunea şi miza ne-au depăşit. Mulţumesc echipei României pentru ce a făcut pînă acum. Am avut un parcurs corect şi sîntem acolo unde trebuie. Trebuie să cîştigăm partida cu Croaţia şi să ieşim cu fruntea sus”. Dacă Spania este surpriza din semifinale, ibericele obţinînd primul rezultat important din istoria participărilor la un turneu final, Norvegia este favorită în lupta pentru un nou titlu european, în ciuda remizei din faza grupelor cu Spania, iar Germania la locul 2.

Programul partidelor - sîmbătă - finala pentru locurile 5-6, ora 12.30: România - Croaţia; semifinale, ora 15.00: Norvegia - Rusia; ora 17.30: Spania - Germania; duminică - ora 15.00, finala mică; ora 17.30, finala mare.

Conform EHF, clasamentul poziţiilor 7-16 la CE din Macedonia este următorul: 7. Macedonia; 8. Ungaria; 9. Suedia; 10. Ucraina; 11. Danemarca; 12. Belarus; 13. Serbia; 14. Franţa; 15. Austria; 16. Portugalia.