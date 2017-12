NAŢIONALA DE FUTSAL, ÎN PLAY-OFF-UL CM 2012

Selecţionata de futsal a României s-a calificat în play-off-ul pentru CM 2012, al cărui turneu final va avea loc în Thailanda, în perioada 2-18 noiembrie 2012. Tricolorii au obţinut două victorii în primele două etape ale turneului preliminar găzduit de Sala Sporturilor Palacarelli din Caltanisetta (Italia): 3-0 cu Bulgaria (goluri R. Radu, Dobre şi Fl. Matei) şi 9-3 cu Polonia (goluri Fl. Matei 2, Şotîrcă 2, Gherman, Mimi Stoica, Dobre, A. Csoma şi Răducu). Cum şi Italia a reuşit să câştige contra Bulgariei şi Poloniei, România şi Italia şi-au disputat aseară primul loc în grupă. Ambele echipe sunt calificate pentru play-off, dar câştigătoarea grupei va avea şansa unui adversar mai accesibil la împerecherea pentru play-off, programat pe 25-28 martie şi 8-11 aprilie 2012. Europei i s-au repartizat şapte locuri la turneul final din Thailanda, la care vor participa 24 de echipe.

MANCHESTER CITY ÎI OFERĂ LUI VAN PERSIE UN CONTRACT URIAŞ

Clubul Manchester City îi va oferi fotbalistului echipei Arsenal Londra, Robin van Persie, un contract în valoare totală de 41,6 milioane de lire sterline, cu care doreşte să îl convingă pe olandez să accepte un transfer în vară. Potrivit cotidianului The Sun, conducătorii clubului din Manchester sunt încrezători că Van Persie nu va semna un nou acord cu Arsenal. Jucătorul olandez mai are un an şi jumătate de contract cu Arsenal Londra, club la care câştigă 80.000 de lire sterline pe săptămână. Propunerea grupării Manchester City va fi însă de 200.000 de lire sterline pe săptămână, pentru patru ani. Robin van Persie joacă la Arsenal din 2004.

ETO’O, SUSPENDAT 15 MECIURI DE FEDERAŢIA DIN CAMERUN

Federaţia din Camerun l-a suspendat pe atacantul Samuel Eto’o pentru următoarele 15 meciuri ale ”Leilor neîmblânziţi”. Se pare că jucătorul ruşilor de la Anji Mahacikala şi-a instigat colegii de la naţională să nu joace un meci amical cu Algeria, în semn de protest pentru anumite restanţe financiare ale federaţiei. Alături de Eto’o, a mai fost suspendat şi Enoh, jucătorul lui Ajax Amsterdam, însă doar pentru două partide. Jucătorii camerunezi au refuzat participarea la amicalul de la Alger după ce nu şi-au primit banii promişi pentru un patrulater disputat cu o săptămână în urmă în Maroc.

ATLETICO MADRID VA AVEA TRICOURI CU IMAGINI ALE FANILOR PE SPATE

Echipa spaniolă Atletico Madrid va evolua, din 28 ianuarie, cu tricouri ce vor avea imagini ale fanilor în zona în care este scris numărul, ca urmare a unui contract cu firma Playing2. Atletico a semnat contractul cu firma respectivă pentru a le oferi suporterilor posibilitatea de a susţine echipa într-un mod mai direct şi activ. Tricourile cu fotografii ale fanilor vor fi folosite de fotbalişti începând de la meciul meci cu Osasuna Pamplona. Cei care doresc ca imaginea lor să se afle pe un tricou al echipei Atletico Madrid pot cumpăra cu doar 14,90 euro un spaţiu în acest sens, până la sfârşitul anului, prin intermediul site-ului oficial al clubului sau pe pagina oficială a firmei implicate.

RIBERY, DATOR CĂTRE FOSTUL SĂU AGENT

Internaţionalul francez al echipei Bayern Munchen, Franck Ribery, a fost condamnat vineri de un tribunal din Luxemburg la plata a 3 milioane de euro către fostul său agent, Bruno Heiderscheid. Magistraţii au răspuns astfel unei plângeri a lui Heiderscheid, cetăţean luxemburghez, estimând că „neprocedând la plata comisioanelor la care agentul avea dreptul, în perioada când Ribery juca la Olympique Marseille, jucătorul a încălcat una din obligaţiile sale contractuale”. Ribery, care a renunţat la serviciile lui Heiderscheid pentru a fi reprezentat de Jean-Pierre Bernes, va trebui să îi plătească fostului său agent 2.665.840 de euro constând în comisioane restante, plus dobânzi, suma totală fiind de aproximativ 3 milioane de euro. Justiţia urmează să ia o decizie şi în privinţa unui comision de 3,5 milioane de euro pe care îl reclamă Heiderscheid pentru transferul lui Ribery de la Olympique Marseille la Bayern Munchen, în 2007.