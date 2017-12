SERBARE LA SECŢIA DE YACHTING DE LA CS ELECTRICA

Clubul constănţean Electrica a organizat sâmbătă, la baza nautică de pe malul lacului Siutghiol, tradiţionala serbare de final de an, la care au participat aproape 60 de velişti din oraşul de la malul mării. La eveniment au participat nume mari ale yachting-ului naţional, precum Gheorghe Nicolcioiu, Iacob Frenţescu, Ion Toma, Mihai Stănescu, Nicolae Culică şi Maria Gheorghe, dar şi secretarul general al Federaţiei Române de Yachting, Dan Mitici. „2011 a fost un an bun pentru sportivii noştri, cu rezultate notabile la Campionatele Naţionale, dar şi la Jocurile Balcanice desfăşurate în Grecia, la Alexandropolis. Vreau să mulţumesc tuturor sportivilor, părinţilor şi antrenorilor, fără sprijinul cărora nu s-ar fi realizat aceste performanţe. Tuturor le doresc un an 2012 cât mai bun!”, a spus Laurenţiu Boicenco, preşedintele secţiei de yachting de la CS Electrica. Toţii copii au primit dulciuri şi jucării, iar studenţii Facultăţii de Teologie de la Universitatea Ovidius Constanţa au susţinut un concert de colinde.

TROFEUL COMUNITĂŢII AROMÂNE DIN CONSTANŢA

La sfârşitul săptămânii trecute, la Sala Sporturilor din Constanţa, s-au disputat partidele din cadrul ediţiei a III-a a turneului de fotbal în sală organizat de Comunitatea Aromână din Constanţa. La acest turneu au participat zece echipe, împărţite în două grupe - Grupa A: Alifaca, Sinoe Soveja, Camena, Hagilarea, Mihail Kogălniceanu; Grupa B: Cogealac, Palazu Mare, Royal Constanţa, Tistimelu, Eschibaba. Clasament final: 1. Eschibaba (3-0 cu Royal, în finala mare, neprezentare), 2. Royal, 3. Camena (6-4 cu Scala, în finala mică), 4. Scala. Organizatorii au acordat şi următoarele premii - golgeterul turneului: Gigi Blacioti (Royal) - 19 goluri; cel mai vârstnic jucător: Dumitru Gârţu (Mihail Kogălniceau); cel mai tehnic jucător: Mihai Guliu (Camena); premiul special pentru contribuţia la organizarea turneului: Gabi Stan (Camena); premii speciale: Costea Steriu şi Nicolae Lolea.

EŞEC ÎN CHALLENGE CUP LA RUGBY

Selecţionata Bucureştiului a pierdut, sâmbătă, în deplasare, cu 13-57 (6-24), în faţa formaţiei engleze Worchester Warriors, în etapa 4-a a Grupei 1 din Challenge Cup la rugby. Pentru Selecţionata Bucureştiului au evoluat şi opt jucători de la RCJ Farul Constanţa: Gheară, Apostol, Petreanu, Mitu, Cr. Munteanu, Boar, Zapan şi V. Ivan. În primele trei etape, Selecţionata Bucureştiului a înregistrat o victorie (34-7 cu Crociati Parma) şi două înfrângeri (3-49 cu Stade Francais şi 13-24 cu Worchester Warriors). Pe primul loc în clasament este Stade Francais, cu 19 puncte, urmată de Worchester (15p), Selecţionata Bucureştiului (5p) şi Parma (0p). Selecţionata Bucureştiului va întâlni în etapa următoare, programată pe 11 ianuarie 2012, pe teren propriu, formaţia franceză Stade Francais.

ANDRE WARD A CÂŞTIGAT TURNEUL SUPER SIX

Boxerul american Andre Ward a unificat titlurile WBC şi WBA la categoria supermijlocie, după ce l-a învins pe britanicul Carl Froch prin decizia unanimă a judecătorilor, sâmbătă, la Atlantic City (New Jersey), într-un meci programat pe durata a 12 reprize ce a contat pentru finala turneului Super Six. Ward, 27 de ani, era deja campion WBA, el obţinând acum şi centura WBC, pe care o deţinea britanicul în vârstă de 34 de ani. Văzut de specialişti ca favorit al finalei Super Six, Ward rămâne neînvins în 25 de meciuri la profesionişti, în timp ce Froch a suferit a doua sa înfrângere în 30 de meciuri. La această categorie, românul Lucian Bute deţine centura de campion mondial al versiunii IBF şi doreşte să lupte cu Ward pentru a câştiga şi celelalte două centuri ale supermijlociilor.

NAŢIONALA DE BASCHET FEMININ, LOCUL 40 ÎN LUME

Reprezentativa de baschet feminin a României ocupă locul 40 mondial la finalul anului 2011, potrivit clasamentului anunţat de forul internaţional de profil (FIBA), în cădere trei poziţii faţă de anul precedent. Prima poziţie este deţinută de echipa SUA, cu 940 puncte, la mare distanţă de a doua clasată, Australia (740p), care a făcut rocadă pe podium cu Rusia, aflată pe locul 3, tot cu 740p. În ierarhia FIBA se află 82 de echipe naţionale feminine, care au acumulat minimum un punct. La masculin, naţionala României nu punctează în clasamentul FIBA, în care se află 98 de echipe reprezentative, cu minimum un punct. Pe prima poziţie se află SUA (852p), urmată de Spania (730p) şi Argentina (673p). La juniori, naţionala feminină se află pe locul 54 mondial (11p), în timp ce băieţii nu se află în clasamentul FIBA de la finalul anului 2011.

UNGARIA VA ORGANIZA CE DE BASCHET FEMININ DIN 2015

Duminică, la Munchen, a avut loc şedinţa Biroului Executiv al FIBA, ocazie cu care Ungaria a fost desemnată gazda Campionatului European de baschet feminin din 2015, România dorind să fie co-organizatoare. „Noi nu am avut asigurările necesare din partea Guvernului, pentru a ne anunţa co-organizatori, până la data limită, de 1 august. Astfel că, am propus mărirea numărului de echipe participante, de la 16 la 20, propunerea fiind aprobată şi dându-ne speranţe încă de luna trecută, că vom putea fi co-organizatori. Dacă Europenele se jucau tot cu 16 echipe, Ungaria ar fi fost singura gazdă. Taxa către FIBA Europe pentru organizare este de 600.000 de euro, iar statutul de co-organizator al României va fi decis la şedinţa Comitetului Executiv din luna martie. Cert este că am avut discuţii cu conducerea FIBA Europe, cu cea a federaţiei ungare şi intrarea României în organizare este acceptabilă. Astfel că, acea taxă se va împărţi între Ungaria şi România. Ungaria va achita 400.000 de euro în luna ianuarie, iar noi ar urma să achităm 200.000 de euro, în luna martie. În România ar urma să se joace meciurile din două grupe, care vor avea câte cinci echipe, dar şi o semifinală, oraşele vizate fiind Cluj-Napoca şi Oradea. Faza finală a competiţiei s-ar derula în Ungaria”, a declarat preşedintele FR Baschet, Carmen Tocală, care este şi membru în Comitetul Executiv al FIBA.

ROMÂNIA, PE LOCUL 3 LA EURO ICE CHALLENGE CUP

Naţionala de hochei pe gheaţă a României a fost învinsă, sâmbătă, de Ucraina, cu 6-2, pe Patinoarul “Vakar Lajos” din Miercurea-Ciuc, în ultimul meci al competiţiei “Euro Ice Challenge Cup”, în care echipa noastră s-a clasat pe locul 3. Golurile echipei noastre au fost marcate de Levente Zsok şi Attila Goga. În clasamentul final, pe primul loc s-a clasat Ucraina, cu 9 puncte, urmată de Polonia 6p, România 3p şi Ungaria 0p. România a reuşit o singură victorie la Miercurea Ciuc, 4-1 cu Ungaria, fiind învinsă de Polonia (2-3) şi de Ucraina (2-6).

HOCHEIŞTII ECHIPEI ROMÂNIEI AU INTONAT DOAR IMNUL... UNGARIEI

Hocheiştii din naţionala României au tăcut la intonarea imnului de stat, dar l-au cântat pe cel al Ungariei, vineri, la un meci din “Euro Ice-hockey Challenge” de la Miercurea-Ciuc, preşedintele Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Tanczos Barna, declarând că problema, semnalată de presă, “este una falsă şi lipsită de orice legătură cu realitatea”. Conform presei, vineri, la partida România - Ungaria din cadrul turneului “Euro Ice-hockey Challenge”, desfăşurată pe patinoarul “Vakar Lajos” din Miercurea-Ciuc, jucătorii naţionalei României, majoritatea de etnie maghiară, au tăcut la intonarea imnului de stat, dar au cântat imnul Ungariei înainte de începerea meciului. La finalul partidei, când s-a intonat din nou “Deşteaptă-te Române”, jucătorii au păstrat aceeaşi tăcere ca la început, dar au cântat, public, imnul Secuiesc.