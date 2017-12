CV 2004 TOMIS A COBORÂT PE LOCUL 3 ÎN DIVIZIA A1

Ieri, la Bucureşti, a avut loc o restanţă din etapa a 5-a a Diviziei A1 la volei feminin: CSM Bucureşti - VC Unic LPS Piatra Neamţ 0:3 (23:25, 20:25, 17:25). Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 18p (setaveraj: 19:5); 2. Unic Piatra Neamţ 17p (19:6); 3. CV 2004 TOMIS CONSTANŢA 17p (19:7); 4. Dinamo Bucureşti 16p/8j (18:10); 5. CSM Bucureşti 14p (15:12); 6. CSU Tg. Mureş 13p (14:11); 7. SCM U. Craiova 11p (14:12); 8. CSM Lugoj 10p (13:13); 9. Argeş Volei Piteşti 5p (7:18); 10. CSM Sibiu 3p (7:18); 11. Penicilina Iaşi 3p (4:18); 12. U. Cluj 2p/8j (5:24). CSM Bucureşti este viitoarea adversară din campionat a echipei constănţene CV 2004 Tomis. Meciul contează pentru etapa a 8-a şi va avea loc sâmbătă, de la ora 19.00, în Capitală.

LC LA VOLEI MASCULIN

Aseară, în etapa a 3-a a Grupei B a Ligii Campionilor la volei masculin, Remat Zalău a pierdut, scor 0:3 (22:25, 16:25, 17:25), în deplasare, confruntarea cu formaţia germană VfB Friedrichshafen (Germania). În celălalt meci din grupă: Zenit Kazan - Euphony Asse-Lennik 3:0 (25:21, 25:21, 25:18). Clasament: 1. Zenit 9p, 2. VfB 6p, 3. Euphony 2p, 4. Remat 1p.

SCANDAL ETNIC ÎN LOTUL UNDER 16 DE HOCHEI PE GHEAŢĂ

Hocheistul Florin Cosmin Marinescu, în vârstă de 15 ani, a fost agresat verbal şi fizic chiar de Ziua Naţională a României, 1 Decembrie, de către colegii săi de etnie maghiară din lotul naţional Under 16. Conform site-ului oficial al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, mai mulţi jucători din lotul olimpic al României şi-au supus colegul la „umilinţe verbale şi fizice în vestiarul patinoarului Lajos Vakar din Miercurea Ciuc”, la finalul unui antrenament. Incidentul a fost provocat de Antal Alfred şi continuat de Gereb Istvan şi Molnar Akos, care au recunoscut cele întâmplate. „Antal m-a înjurat în maghiară, iar eu l-am rugat să spună ce are de spus în română, că tot e ziua României şi că ei sunt tot români. Atunci mai mulţi au început să strige că ei nu sunt români şi au spus cuvinte urâte la adresa României. Mai apoi, la duş, au stins lumina şi m-au lovit din toate părţile cu prosoapele ude”, a povestit Marinescu, junior legitimat la clubul Steaua Bucureşti. Cazul a fost înaintat Comisiei de Disciplină a Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, iar secretarul general al COSR, Ioan Dobrescu, a fost desemnat să coordoneze comisia care va investiga incidentul. Echipa naţională Under 16 face parte alături de cea Under 15 din cadrul loturilor FOTE (Festivalul Olimpic al Tineretului European). Preşedintele FR de Hochei pe Gheaţă, Barna Tanczos, a declarat, ieri, că va propune excluderea din lotul naţional Under 16 a jucătorilor Antal Alfred, Gereb Istvan şi Molnar Akos.

RUSIA, ELIMINATĂ ÎN SFERTURI LA CM DE HANDBAL FEMININ

Rusia, cvadrupla campioană mondială la handbal feminin şi deţinătoare a trofeului, a fost eliminată, ieri, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din Brazilia, de către echipa Franţei, scor 25-23 (13-12). Alte rezultate din sferturi: Angola - Danemarca 23-28 (11-15) şi Croaţia - Norvegia 25-30 (12-16). Ultimul meci din sferturi, Spania - Brazilia, s-a disputat noaptea trecută. Semifinale, Franţa - Danemarca şi Norvegia - Spania sau Brazilia. Ultimul meci din sferturi, Spania - Brazilia, sunt programate vineri, iar finalele, duminică. România a fost eliminată în optimi de Croaţia, handbalistele tricolore cedând cu 27-28 (18-15). Naţionala României a fost eliminată în optimi la această ediţie, după 27-28 cu reprezentativa Croaţiei. Campioana mondială se va califica direct la Jocurile Olimpice de la Londra, competiţie la care au obţinut deja biletele Marea Britanie, Norvegia (din Europa), Coreea de Sud (Asia) şi Brazilia (Pan-America).

MARIUS TINCU, NOUL ANTRENOR AL “STEJARILOR“

După ce contractele lui Romeo Gontineac şi Steve McDowell nu au fost prelungite, Federaţia Română Rugby a decis ca noul antrenor al naţionalei de seniori a României să fie Marius Tincu. Acesta se va ocupa de pachetul de înaintare împreună cu fostul internaţional Hari Dumitraş, iar tehnicianul campoioanei CSM Baia Mare, Eugen Apjok, se va ocupa de linia de treisferturi. Federaţia aşteaptă însă şi un răspuns pozitiv de la IRB pentru un director tehnic şi încă un antrenor străin. Rămâne însă de văzut dacă Marius Tincu va găsi înţelegere la echipa sa de club, Perpignan, pentru a se implica mai mult la naţională. Un alt internaţional, Costică Merşoiu, va fi responsabil cu înaintarea la selecţionata udner 18, unde director tehnic a fost anunţat Marin Moţ, iar Bogdan Munteanu antrenor cu linia de treisferturi.

ANA MARIA BRÎNZĂ, LOCUL 10 ÎN TOPUL SPORTIVILOR DIN BALCANI

Tenismanul sârb Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, a fost desemnat sportivul anului 2011 în Balcani, în urma anchetei organizate de agenţia bulgară de presă BTA, la care au participat 11 agenţii naţionale din regiune. Cu 91 de puncte, Djokovic a reuşit să-i devanseze pe schiorul croat Ivica Kostelic, 61p, şi pe înotătorul bulgar Petr Stoicev, 40p. România are o singură reprezentantă în top-ul celor mai buni sportivi balcanici, scrimera Ana Maria Brânză, campioană mondială pe echipe la spadă, clasată pe poziţia a 10-a, cu 25p.

PROGRAMUL ROMÂNIEI LA CE DE POLO 2012

Organizatorii Campionatului European de polo de anul viitor, de la Eindhoven (Olanda), au făcut cunoscut programul meciurilor din prima fază. Competiţia se va desfăşura între 16 şi 29 ianuarie 2012, iar echipa noastră va debuta în compania Croaţiei, pe 16 ianuarie, de la 15.30 ora României. România face parte din grupa B, alături de Croaţia, Serbia, Muntenegru, Spania şi Germania, în timp ce în grupa A vor evolua Olanda, Italia, Ungaria, Macedonia, Turcia şi Grecia. În continuare, România va întâlni Spania (17 ianuarie, ora 17.00), Muntenegru (19 ianuarie, ora 21.30), Serbia (21 ianuarie, ora 14.00), Germania (23 ianuarie, ora 18.30).

HOCHEIŞTII ROMÂNI, CALIFICAŢI LA CM U-20

Selecţionata României este practic promovată în prima divizie a Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă U-20, după ce a învins Serbia cu scorul de 9-3 în Grupa B a Diviziei a II-a, ale cărei meciuri sunt găzduite de Tallinn (Estonia). Pentru tricolori au marcat Matyas Biro (3), Zsombor Molnar (2), Roberto Gliga (2), Zoltan Molnar şi Robert Egyed. România ocupă primul loc în clasament, cu 12 puncte (4 jocuri), urmată de Serbia 9p (4j), Estonia 6p (3j), Belgia 2p (3j), Mexic 1p (3j) şi Australia 0p (3j).