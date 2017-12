VICTORII ROMÂNEŞTI ÎN CUPELE EUROPENE DE HANDBAL FEMININ

HC Zalău s-a calificat fără emoţii în optimile de finală ale Cupei EHF la handbal feminin, după ce a învins, într-o dublă manşă, scor 33-21 (meci disputat vineri) şi 30-21 (sâmbătă), formaţia israeliană Bnei Hertzeliya (Israel). Tot în optimile de finală ale Cupei EHF la handbal feminin s-a calificat şi CSM Bucureşti, învingătoare, cu 30-25 (în tur: 30-32), în meciul retur cu polonezele de la SPR Lublin. Vicecampioana U. Jolidon Cluj a obţinut şi ea calificarea în optimile de finală ale Cupei Cupelor la handbal feminin, după un dublu succes, 27-23 (sâmbătă) şi 32-17 (duminică). Ambele partide au avut loc la Cluj-Napoca. Cealaltă reprezentantă a României în Cupa Cupelor la handbal feminin, HC Oţelul Galaţi, a fost eliminată după ce a pierdut meciul retur, susţinut în deplasare, scor 23-29 cu Metalurg Skopje. La Galaţi, Oţelul câştigase cu 30-25. Duminică, în ultima etapă din Grupa a 4-a a Ligii Campionilor la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea - Itxako Navarra 30-22 (11-13). În urma acestei victorii, Oltchim a ocupat primul loc în grupă.

DEZASTRU PENTRU CALANCEA LA CM DE HALTERE

Fost campion mondial, Valeriu Calancea a ratat toate cele trei încercări la stilul aruncat, în finala categoriei 94 kg de la Campionatul Mondial de haltere de la Paris. El a ocupat locul 18 la smuls, cu 165 kg, greutate pe care a reuşit să o ridice din a doua încercare. A fost şi singura reuşită a lui Valeriu Calancea în acest concurs, pentru că la aruncat şi a ratat toate cele trei încercări la 212 kg, motiv pentru care nu a figurat în clasament la total. La CM de la Paris, România a obţinut o singură medalie, prin Diana Cocoş (63 kg), care a câştigat medalia de bronz la stilul aruncat, s-a clasat pe locul 6 la smuls şi pe 4 la total.

ROMÂNIA, DEBUT CU DREPTUL ÎN LIGA MONDIALĂ DE POLO

Echipa de polo a României a învins cu 16-8, la Oradea, reprezentativa Turciei, în meciul de debut din grupa C preliminară a Ligii Mondiale. În următoarea partidă, pe 6 decembrie, tricolorii vor întâlni Spania, tot la Oradea, iar în continuare vor juca pe 21 februarie 2012 cu Grecia (deplasare), pe 6 martie cu Spania (deplasare), pe 14 martie cu Turcia (la Istanbul) şi pe 20 martie cu Grecia (la Oradea). Din Grupa A fac parte Italia, Rusia şi Marea Britanie, iar din Grupa B Croaţia, Macedonia şi Germania. În preliminarii nu au luat startul deţinătoarea trofeului, Serbia, şi Muntenegru, care au renunţat la participare pentru că 2012 e an olimpic. Turneul final va avea loc între 12 şi 17 iunie 2012, doar prima clasată din fiecare grupă preliminară obţinând calificarea. La turneul final vor mai lua parte, în afara celor trei echipe europene, două din calificările Pan-Americane (la care participă SUA, Brazilia, Canada şi Venezuela) şi două din zona Asia-Oceania (Australia, China, Japonia, Kazakhstan), plus naţiunea organizatoare, care nu a fost încă desemnată.

ADVERSARELE ROMÂNIEI LA CE DE POLO 2012

Naţionala de polo a României va întâlni Croaţia, Serbia, Muntenegru, Spania şi Germania, în grupa B a turneului final al Campionatului European din 2012, potrivit tragerii la sorţi de vineri seara. În grupa A vor juca Italia, Olanda, Ungaria, Macedonia, Turcia şi Grecia. Turneul final va avea loc la Eindhoven, între 16 şi 29 ianuarie 2012. La turneul final din 2010, România s-a clasat pe locul 7, Campionatul European fiind câştigat de Croaţia.

TRAGEDIE ÎN LUMEA HANDBALULUI

Fraţii gemeni Reiner şi Bernd Methe, din Germania, care se deplasau cu autoturismul la un meci din campionatul Germaniei de handbal masculin, programat vineri, dintre HBW Balingen-Weilstetten şi SC Magdeburg, au decedat în urma coliziunii cu un camion. Cei doi arbitri trebuiau să oficieze şi duminică, la meciul decisiv din Liga Campionilor la handbal feminin, dintre RK Krim Ljubljana şi Larvik HK. Toate meciurile din weekend-ul trecut au fost marcate de un minut de reculegere.

LEWIS HAMILTON A CÂŞTIGAT MP AL EMIRATULUI ABU DHABI

Pilotul britanic Lewis Hamilton de la McLaren-Mercedes a câştigat, ieri, Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi, penultima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, fiind urmat de Fernando Alonso (Ferrari) şi de Jenson Button (tot McLaren-Mercedes). Pe locurile 4-10 s-au situat în ordine Mark Webber (Red Bull), Felipe Massa (Ferrari), Nico Rosberg (Merdedes GP), Michael Schumacher (Mercedes GP), Adrian Sutil (Force India), Paul Di Resta (Force India) şi Kamui Kobayashi (Sauber). Germanul Sebastian Vettel, campion mondial pentru a doua oară consecutiv, a abandonat pentru prima oară în acest sezon, el fiind nevoit să se retragă de pe circuitul Yas Marina la Marele Premiu de Formula 1 al Emiratului Abu Dhabi încă din primul tur al cursei. Plecat din pole-positon, Vettel a avut o problemă la roata dreapta-spate, astfel că a ieşit de pe pistă în al doilea viraj.

LOEB, CAMPION MONDIAL DE RALIURI PENTRU A OPTA OARĂ

Pilotul francez Sebastien Loeb (Citroen DS3) şi-a asigurat al optulea titlu mondial, după ce al doilea clasat la general, finlandezul Mikko Hirvonen (Ford Fiesta), a abandonat în Raliul Marii Britanii (RAC). Hirvonen s-a oprit din cauza unei probleme la motor şi oricum avea o întârziere de 20 de minute faţă de francez. Loeb a abordat cursa din Ţara Galilor cu opt puncte avans faţă de Hirvonen (222p faţă de 214p). Al optulea titlu mondial consecutiv reprezintă un record absolut în automobilism. Doar pilotul italian Valentino Rossi a reuşit mai multe titluri decât Loeb, însă pe două roţi. Germanul Michael Schumacher are până în prezent şapte titluri de campion mondial în Formula 1. Victoria în RAC, ultima cursă a sezonului, i-a revenit finlandezului Jari-Matti Latvala (Ford Fiesta RS), aflat la primul succes din 2011. Loeb a fost silit şi el să abandoneze, duminică, după ce s-a ciocnit de altă maşină.

BOLT ŞI PEARSON, ATLEŢII ANULUI 2011

Jamaicanul Usain Bolt, dublu campion mondial în acest sezon, şi australianca Sally Pearson, câştigătoarea probei de 100 m garduri la CM de la Daegu, au fost desemnaţi atletul, respectiv atleta anului 2011, sâmbătă, la Monte Carlo. Bolt s-a impus la Daegu în probele de 200 m şi 4x100 m (cu record mondial). La sută, jamaicanul a fost descalificat pentru start fals. Usain Bolt a mai fost ales cel mai bun atlet al anului în anii 2008 şi 2009. Sally Pearson a reuşit un sezon deosebit, cu 15 victorii în 16 curse, şi a devenit în finala CM a patra cea mai rapidă femeie din lume din istorie, la 100 m garduri, cu 12 secunde şi 28 de sutimi.

UN ULTIM OMAGIU PENTRU JOE FRAZIER

Mii de persoane i-au adus un ultim omagiu începând de vineri, la Philadelphia, fostului campionul mondial de box al greilor, Joe Frazier, decedat luni la 67 de ani, urmare a unui cancer la ficat. În pofida frigului şi a vântului, suporterii au făcut coadă pentru a-i spune adio lui ”Smokin” Joe Frazier, al cărui corp era aşezat într-un sicriu alb închis, în mijlocul principalei săli de sport a oraşului. O pălărie de cow-boy neagră a fost aşezată pe sicriu, alături de care se aflau un poster de la victoria lui Frazier asupra lui Muhammad Ali, în ”Meciul secolului” din 1971, un drapel american şi un portret cu dedicaţie al campionului. Potrivit organizatorilor, aproape 15.000 de persoane au venit să-i aducă un ultim omagiu boxerului, vineri şi sâmbătă. Funeraliile lui Joe Frazier sunt prevăzute pentru astăzi, la Philadelphia, într-un cadru privat.