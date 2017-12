ETAPA A 6-A ÎN LIGA A III-A LA FOTBAL

Astăzi va avea loc etapa a 6-a din Liga a III-a la fotbal. Iată partidele programate în Seria a 2-a: CS Baloteşti - Comprest GIM Bucureşti; FC Voluntari - Dunărea Călăraşi (se joacă la Popeşti-Leordeni); Viitorul Chirnogi - Rapid II Bucureşti; Unirea Slobozia - Conpet Cireşu; Eolica Baia - CS Ştefăneşti; CS Tunari - Viitorul Axintele (se joacă la Ghermăneşti); ACS Berceni - CS Afumaţi (ora 19.00). CS Eforie stă. Cu excepţia meciului de la Berceni, toate partidele vor începe la ora 17.00. Clasament: 1. Slobozia 12p/4j (golaveraj: 11-1); 2. Afumaţi 12p (9-2); 3. Călăraşi 12p (10-8); ... 5. Eforie 9p (6-8); ... 8. Baia 6p/4j (5-5).

ETAPA A 3-A DIN CUPA “FRIENDS”

La sfârşitul acestei săptămâni, pe terenul bazei sportive “Friends” din Constanţa (Bd-ul Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian) are loc etapa a 3-a contând pentru Cupa “Friends” la fotbal pe teren redus. Programul partidelor - vineri: Service - Palas (ora 18.00); Real Poarta 6 - Tiki-Taka (21.00); sâmbătă: Sporting - Black Sea (16.00); Caracter - Înfrăţirea (17.00); Store - Speranţa (18.00); Crazy Team - Cetăţenii (20.00); Triumf - Soveja (21.00); duminică: Club Auto Tomis - CFR (15.00); FC Telecom - Racing (16.00); Trîntorii - Arsenal Inel 2 (17.00); Juventus - Chelsea (18.00); Manchester - Rezervele (19.00); Sian Image - Boca Juniors (20.00). Partida Gepa - Doraly Mall va avea loc joia viitoare, de la ora 18.00.

MUTU, LA PRIMUL GOL ÎN MECI OFICIAL PENTRU CESENA

Atacantul român Adrian Mutu a marcat primul său gol pentru Cesena într-un meci oficial, dar formaţia sa a fost învinsă miercuri seară pe teren propriu de Lazio Roma, adversara lui FC Vaslui în Europa League, cu scorul de 2-1. Mutu a deschis scorul în min. 14, dar Lazio a revenit după pauză şi a întors rezultatul prin golurile marcate de Hernanes (min. 48 - penalty) şi Klose (min. 54). Mutu a jucat tot meciul pentru Cesena, care nu a câştigat niciun punct până acum în campionat, după patru etape.

GICĂ POPESCU, COOPTAT ÎN COMISIA DE DISCIPLINĂ A UEFA

Fostul internaţional Gică Popescu a fost validat, ieri, de către Comitetul Executiv al UEFA în funcţia de membru al Comisiei de Disciplină a UEFA, la propunerea Comitetului de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal. Popescu va ocupa locul rămas vacant în urma demisiei lui Ionuţ Lupescu din funcţia de Director General al FRF şi a angajării sale, de la 1 septembrie, în cadrul administraţiei UEFA.

SCHALKE, FĂRĂ ANTRENOR

Antrenorul Ralf Rangnick a renunţat ieri la conducerea tehnică a lui Schalke ’04 Gelsenkirchen, la doar câteva luni după ce fusese instalat în funcţie, invocând motive de sănătate. „După o lungă perioadă de gândire, am decis că am nevoie de o pauză. Am considerat că nu mai am energia necesară pentru a conduce echipa”, a spus Rangnick, în vârstă de 53 de ani. Până la numirea unui alt antrenor, adversara Stelei din grupele UEFA Europa League va fi condusă de secundul Seppo Eichkorn.