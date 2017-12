TOTUL SAU NIMIC LA EUROBASKET2011

Campionatul European de baschet masculin a ajuns în faza eliminatorie, astăzi fiind programate primele două sferturi de finală, alte două partide urmând să se joace mâine. Luni, în ultimul meci din grupa F, care urma să stabilească ordinea primelor două clasate: Rusia – Macedonia 63-61. Programul de astăzi: Spania – Slovenia; Macedonia – Lituania. Mâine se joacă partidele: Franţa – Grecia şi Rusia – Serbia.

AZI SE DECID SFERTURILE CE DE VOLEI MASCULIN

Luni, la Campionatul European de volei masculin, care se desfăşoară în Austria şi Cehia, s-a încheiat faza grupelor. Ultimele două rezultate: Serbia - Turcia 3:0 şi Italia - Franţa 2:3. Cele patru câştigătoare de grupe, Serbia, Rusia, Italia şi Slovacia, s-au calificat direct în faza eliminatorie a competiţiei, respectiv sferturi de finală, iar echipele de pe locurile 2 şi 3 vor disputa astăzi baraj pentru a accede în sferturi, după cum urmează: Slovenia - Finlanda, Cehia - Polonia, Franţa - Turcia şi Bulgaria - Estonia. Austria, Portugalia, Belgia şi Germania, clasate pe ultimul loc în grupă, au fost eliminate. Sferturile de finală vor avea loc joi.

DJOKOVIC S-A IMPUS LA US OPEN

Tenismanul sârb Novak Djokovici, nr. 1 mondial, a câştigat turneul US Open, al treilea trofeu de Mare Şlem al său din acest an, învingându-l, în finala de la Flushing Meadows, pe spaniolul Rafael Nadal. Djokovici, în vârstă de 24 de ani, s-a impus în faţa nr. 2 mondial cu 6-2, 6-4, 6-7 (3/7), 6-1, după un meci care a durat aproximativ patru ore. Acesta este primul trofeu US Open din carieră pentru Djokovici, care a mai câştigat în acest an turneul Australian Open şi Wimbledon. Din palmaresul jucătorului de 24 de ani lipseşte acum doar turneul de la Roland Garros. Pentru Djokovici, victoria de luni a însemnat a 64-a victorie din acest sezon, când a mai înregistrat două înfrângeri, şi al zecelea turneu câştigat în 2011. “Nimeni nu este invincibil. Roger Federer a trăit sezoane, când a câştigat trei turnee de Mare Şlem, când era invincibil 40 sau 50 de meciuri. Rafa a trăit acelaşi lucru anul trecut. Am putea spune că acesta este anul meu, acela în care am jucat cel mai bun tenis al meu în turneele mari. Şi asta mă face extrem de fericit. Dacă anul viitor voi reuşi măcar jumătate din ce am reuşit în 2011, voi fi mulţumit. Însă acum vreau să mă bucur de prezent”, a spus Djokovic.

AMENDĂ PENTRU SERENA WILLIAMS

Jucătoarea americană Serena Williams, care a pierdut, duminică, finala turneului US Open în faţa australiencei Samantha Stosur, a fost amendată cu 2.000 de dolari pentru limbaj necorespunzător la adresa arbitrului, însă nu va fi suspendată pentru următoarea ediţie a competiţiei. “Judecătorul arbitru de la US Open a sancţionat-o pe Serena Williams cu o amendă de 2.000 de dolari în urma încălcării codului de conduită, pentru limbaj necorespunzător în timpul finalei turneului feminin”, a anunţat, ieri, Federaţia Americană de Tenis. Americanca de 29 de ani risca o suspendare în vederea ediţiei din 2012 a US Open, deoarece se afla în perioada de probă de doi ani în turneele de Mare Şlem, după ce în 2009 a fost sancţionată pentru fapte similare în semifinala de la US Open în faţa belgiencei Kim Clijsters. Comitetul Director al competiţiei de la Flushing Meadows a apreciat însă că atitudinea sportivei americane din finală nu a constituit “o infracţiune majoră”, care ar fi putut antrena o suspendare automată.

FEDERER, CALIFICAT PENTRU MASTERS

Deşi a fost învins în semifinalele US Open de către Novak Djokovic, Roger Federer şi-a asigurat participarea la Mastersul de la Londra, programat între 20 şi 27 noiembrie 2011, turneu care va reuni cei mai buni opt jucători ai sezonului. Elveţianul s-a alăturat lui Djokovic, Rafael Nadal şi Andy Murray, deja calificaţi. Federer a câştigat Mastersul de cinci ori, un record pe care îl împarte cu Ivan Lendl şi Pete Sampras. În 2010, Federer s-a impus în finala cu Nadal, scor 6-3, 3-6, 6-1.

LA 15 ANI, S-A DOPAT CU STEROIZI!

Tribunalul de Arbitraj pentru Sport de la Lausanne a confirmat suspendarea de un an a unui patinator olandez de viteză, care - la vârsta de numai 15 ani – a fost depistat pozitiv la un steroid anabolizant. Hotărârea TAS precizează că patinatorul, al cărui nume nu a fost comunicat, dar a fost identificat încă de anul trecut de federaţia ţării sale drept Wesley Lommers, „a avut un nivel semnificativ” de nandrolon în proba de urină prelevată la campionatul de juniori în ianuarie 2009. Între timp, Lommers a ispăşit suspendarea şi a revenit în competiţii, iar motivul pentru care cazul a ajuns la TAS a fost un apel determinat de dispariţia unor documente de la federaţie.

JORDAN, AMENDAT DE NBA

Michael Jordan, patronul echipei Charlotte Bobcats, a fost amendat de Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) cu suma de 100.000 dolari, din cauza comentariilor sale privind greva patronilor din NBA (lockout). Tim Frank, purtător de cuvânt al NBA, a confirmat sancţiunea, dar nu şi cuantumul amenzii. NBA interzice proprietarilor să se exprime asupra conflictului care îi opune reprezentanţilor sindicatului jucătorilor. În luna august, fosta vedetă a lui Chicago Bulls a declarat pentru jurnalul australian Herald Sun că actualul model economic al NBA este depăşit şi a solicitat o repartizare mai corectă a profiturilor. Proprietarii echipelor din NBA, care susţin că în 2010 au avut pierderi de 300 milioane dolari şi doresc să impună un plafon salarial jucătorilor, au intrat în grevă în luna iunie, după ce sindicatul s-a opus acestei măsuri. În aceste condiţii, unii jucători au semnat contracte pe durată limitată cu echipe europene, în aşteptarea rezolvării conflictului. Ultimul lockout din NBA data din sezonul 1998-1999.

FC SION ARE DREPTATE, SUSŢINE JUSTIŢIA ELVEŢIANĂ

Clubul FC Sion a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că un tribunal civil a ordonat UEFA să admită participarea formaţiei elveţiene în grupele Ligii Europa, după ce această echipă a fost sancţionată de forul european cu pierderea locului în Grupa I, în favoarea celor de la Celtic Glasgow. „Tribunalul cantonal din cantonul Vaud a ordonat, de asemenea, UEFA să-i considere pe jucătorii Stefan Glarner, Billy Ketkeophomphone, Mario Mutsch, Pascal Feindouno, Jose Goncalves şi Gabri drept componenţi ai formaţiei FC Sion şi să permită participarea acestora în Liga Europa. Această sentinţă este executorie”, se mai arată în comunicat. La sfârşitul săptămânii trecute, Comisia de control şi disciplină a UEFA a acceptat două memorii înaintate de Celtic, astfel că echipa scoţiană a câştigat la masa verde partida cu FC Sion, din manşa retur a play-off-ului Ligii Europa şi va putea evolua în faza grupelor. Scoţienii au contestat dreptul de joc al mai multor jucători ai echipei elveţiene, care, deşi avea interdicţie la transferuri, i-a folosit pe aceştia în cele două manşe. FC Sion câştigase cu scorul general de 3-1. FC Sion a făcut apel şi la UEFA la decizia de săptămâna trecută, însă apelul elveţienilor a fost respins.

SIMONE ŞI PETIT, ANTRENORI LA AS MONACO

Foştii fotbalişti Marco Simone şi Jean Petit au fost numiţi ca antrenori la echipa AS Monaco, din liga a doua franceză, în locul lui Laurent Banide. Aceasta va fi prima experienţă ca antrenor pentru fostul atacant italian Marco Simone, care a evoluat la AS Monaco în perioada 1999-2003, după ce a jucat doi ani la Paris Saint Germain (1997-1999). Jean Petit, care a fost consilier tehnic al clubului, a mai asigurat interimatul la unele meciuri în 1994 şi 2005. Monaco ocupă locul 17 în liga secundă franceză, cu doar patru puncte acumulate în şase etape.